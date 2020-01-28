PTT emekçileri koronavirüse karşı önlem alınmasını istiyor

KESK'e bağlı Haber-Sen, koronavirüsün kargo yoluyla yayılabileceğini belirterek gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Sendikadan yapılan açıklamada, virüsle ilgili kamuoyunun seyahat konusuna değindiği, posta/kargo trafiğinin ise kısmen göz ardı edildiği ifade edildi. Açıklamada, "Ülkemize de koronavirüs salgınının ulaşım/seyahat ve posta/kargo ile girebileceğini öngörmek ve bu konuda önlem almak şarttır. Uluslararası hava limanlarında ve gümrük kapılarında virüse karşı ciddi önlemler alınırken ve kamuoyu da uyarılırken maalesef Türkiye’nin en büyük uluslararası posta trafiğine sahip kurumu olan, PTT’de yeterli bilgilendirme yapılmamış ve gerekli önlemler alınmamıştır. Virüse karşı acilen PTT personeli bilgilendirilmeli, ciddi güvenlik önlemleri alınmalı, tehlike önleyici tedbirler sağlanmalıdır. Virüsün tek bir PTT emekçisine bulaşması halinde salgına dönüşmesi ve tüm toplum sağlığını tehdit etmesi kaçınılmazdır" denildi. (İstanbul/EVRENSEL)

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