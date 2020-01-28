İBB 39 ilçenin toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olası İstanbul depremine hazırlık çalışmaları kapsamında 39 ilçenin toplanma ve geçici barınma alanlarını belirledi.

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, depreme hazırlık çalışmaları kapsamında sürdürdüğü çalışmalarda 39 ilçenin "Toplanma ve Geçici Barınma Alanları"nı belirledi. İBB tarafından yapılan açıklamada, alanların seçiminde "Karar Destek Modeli"nin uygulandığı belirtildi. Açıklamaya göre, uygulanan modelde, toplanma alanı seçim kriterleri saptandı, puanlama yöntemi uygulandı ve AFAD, AKOM, Kıyı Emniyet Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili birçok kurumun içinde yer aldığı bilimsel altlıklara dayalı olacak şekilde bir model ortaya konuldu. Açıklamada, "Ortaya çıkan bu modelle; afet anında binadan toplanma alanına, sonrasında toplanma alanından geçici barınma alanına erişimi sağlayacak olan tahliye koridorları ve tahliye güzergahları, yaya ve taşıt için ayırımları yapılarak belirlendi ve afet anındaki eylem planı oluşturuldu" denildi.

TOPLANMA ALANLARI İKİYE AYRILDI

Tespiti yapılan toplanma alanlarının büyüklüklerine, fonksiyonlarına ve içerdiği hizmetlere göre ikiye ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Toplanma alanlarından sonra tahliyenin sağlanacağı Geçici Barınma Alanları, yine karar destek modeli izlenerek belirlendi. Geçici Barınma Alanlarının, afet sonrası etkilenen insanların geçici süreli barınma ve akut şoku atlatmalarını sağlayacak alt yapıya sahip, insanların en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme gibi sistemlerin kullanılabilir hazır halde olması gerekiyor."

Belirlenen alanlara http://sehirharitasi.ibb.gov.tr adresinden ulaşılabilir. (HABER MERKEZİ)

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