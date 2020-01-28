“Basın kartları” tartışması Hollanda parlamentosunun gündemine taşındı

Nuri KARABULUT

Amsterdam

Hollanda’da Sosyalist Parti (SP) Milletvekili Sadet Karabulut, İşçi Partisi (PVDA) Milletvekili Lilian Ploumen, Yeşil Sol (GL) Milletvekili Bram van Ojik ve Hristiyan Birlik (CU) Milletvekili Joel Voordewind Evrensel gazetesi çalışanlarının önce iptal edilen, tepkiler üzerine yeniden kullanıma sokulan basın kartlarıyla ilgili soru önergesi verdi.

Milletvekilleri Dışişleri Bakanı Stef Blok tarafından yanıtlanması amacıyla verdikleri ortak önergede Evrensel gazetesinin mali kuşatma ve davalar aracılığıyla baskı alındığına da vurgu yaptılar.

Evrensel’in eleştirel ve bağımsız haberciliğinden dolayı bu durumla karşılaştığına dikkat çekilen soru önergesinde Türkiye’de 2015 yılından bu yana 4 bin gazetecinin basın kartlarının iptal edildiği bilgisine de yer verildi.

Milletvekilleri, Hollanda Dışişleri Bakanlığından, “Türkiye ile ilişkilerinizde bu konu bağlamında Türkiye’de basın özgürlüğü için konuşmak ister ve basın özgürlüğü ihlallerinin son bulması için ısrarcı olur musunuz? Cevabınız hayır ise, neden? Avrupa Birliği kapsamında Türkiye’de basın özgürlüğünün geliştirilmesi için olanaklar görüyor musunuz?” sorularını yanıtlamasını talep ettiler.

İptal edilen basın kartları yeniden kullanımda

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