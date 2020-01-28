Gözaltında coplu taciz iddiasına takipsizlik kararı verildi: Tanıklar dinlenmedi

Mardin'de kayyum protestoları sırasında gözaltına alındıktan sonra cinsel tacize maruz bırakılıp, tecavüz ile tehdit edildiği ileri sürülen F.A.'nın yaptığı suç duyurusu hakkında "takipsizlik" kararı verildi. Avukat Fevzi Adsız, savcılığın tanıkları dinlemeden ve kamera kayıtlarını incelemeden karar verdiğini belirtti.

Mezopotamya Ajansından Ahmet Kanbal'ın haberine göre, Mardin Büyükşehir Belediyesine 19 Ağustos 2019’da kayyum ataması sonrası kentte 21 Ağustos’ta yapılan eylemler sırasında F.A. adlı yurttaş darbedilerek gözaltına alınmış ve vücudunda oluşan kesikler 6 dikişle kapatılmıştı. Gözaltında olduğu 23 Ağustos günü "yakalama tutanağını imzalamadığı" gerekçesiyle polislerin hakaretine maruz kaldığı iddia edilen F.A.'nın, daha sonra götürüldüğü İl Emniyet Müdürlüğü eski binasının bahçesindeki konteynerde coplu cinsel tacize maruz bırakılıp tecavüz tehditleri ile karşılaştığı öne sürülmüştü. F.A. serbest bırakıldıktan sonra Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

KESİKLER "DİRENÇ GÖSTERMEDEN" KAYNAKLANMIŞ

Savcılık, suç duyurusu hakkında "Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (KYOK)" verdi. Kararın gerekçesinde, "Müştekiye ait kolluk ve savcılık savunma tutanakları ile sorgu tutanağı ve adli muayene raporlarının temin edildiği, müştekinin savunmasının müdafi huzurunda alındığı, ancak müştekinin ifadesinde bu yönde iddialarda bulunmadığı" ifadeleri kullanıldı. F.A.’nın muayene tutanaklarında darp ve cebir izlerine rastlanmadığı iddiasında bulunan savcılık, gözaltına alındığı sırada meydana gelen ve 6 dikiş atılan kesiklere dair ise, "…müştekinin de içerisinde yer alan 4 kişiye ait 21.08.2019 tarihinde yaşanan olaylar sırasında direnç göstermesi sebebiyle direnci kıracak ölçüde kademeli olarak zor kullanıldığı tespit edildiği anlaşılmıştır” iddiasında bulundu. F.A.’nın şikayet dilekçesinde maruz kaldığını belirttiği ifadeleri, savunmalarında belirtmemiş olmasını “hayatın olağan akışına aykırı” bulan savcılık, kamu davası açmaya yeter delil bulunmadığını savundu.

Ayrıca, yaşananlara tanıklıklık ettiği belirtilen gazeteciler ve yurttaşların dinlenilmesi ve emniyete ait kamera kayıtlarının incelenmesine dair yapılan talebe ilişkin herhangi bir araştırmanın yapılmaması dikkat çekti.

AV. ADSIZ: SAVCILIK AŞAMASI YAŞANMADI

Avukat Fevzi Adsız | Fotoğraf: MA

Karara dair konuşan F.A.’nın avukatı Fevzi Adsız, savcılığın gerekçesinde yer verdiği “savcılık savunma tutanakları” kısmının sorunlu olduğunu belirtti. Müvekkilinin gözaltına alındığı dönem herhangi bir şekilde savcılık aşamasının yaşanmadığını hatırlatan Av. Adsız, "Kendisi emniyet ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. Emniyet ifadesinin ardından savcılığa sevk edilmesi durumunda yaşadıklarını bizzat savcılığa anlatmayı uygun görmüştür. Çünkü kendisine söz konusu muamelede bulunan polislerin de olduğu bir ortamda ifade vermek zorunda kalmış, bu nedenle ifadesinde yaşadıklarını anlatmaya çekinmiştir. Ayrıca müvekkilim yaşadıklarını olayın olduğu gün Mardin Barosu’ndan emniyete giderek, kendisi ile görüşen avukat arkadaşımıza anlatmıştır” dedi.

"MUAYENE SIRASINDA BASKI ALTINDA KALDI"

Savcılık kararındaki, 21 Ağustos tarihinden sonraki muayene raporlarında darp ve cebir izine rastlanmamasına dair ifadelere de değinen Adsız, “Müvekkilimin hastane muayenesine gittiği sırada kendisini işkenceye maruz bırakan polis memuru da hastaneye gitmiş, müvekkilimin başında beklemiştir. Müvekkilim burada baskı altında olduğundan muayeneyi yapan doktora darp olmadığını söylemek zorunda kalmış ve bu nedenle rapor alamamıştır. Ancak ilk gözaltına alındığı sırada aldığı darp raporu mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Tanıkların dinlenmesini ve emniyetten kamera kayıtlarını istenmesini beklediklerini ifade eden Adsız, KYOK kararına itiraz edeceklerini aktardı. (HABER MERKEZİ)

Diyarbakır, Mardin, Van, İstanbul ve Ankara'da kayyum eylemlerine polis saldırdı