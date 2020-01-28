28 Ocak 2020 09:53

İran'da yolcu otobüsü devrildi: 10 ölü, 18 yaralı

İran'da bir otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • DÜNYA
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    İran'ın İsfahan kentinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. 18 kişi de yaralandı.

    AA'nın haberine göre, İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübünün (YJC) haberine göre, Tahran-İsfahan seferindeki otobüs, İsfahan'a bağlı Sıpahan Şehr mevkisinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

    Yılda yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da, aşırı hız, yorgun araç kullanma ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor. (DIŞ HABERLER)

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