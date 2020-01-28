28 Ocak 2020 08:58

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi, Almanya'da ilk vaka tespit edildi

Çin'de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi. Durumu şüpheli kişilerin sayısı 6 bin 973 oldu. Almanya'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

Çin'de toplu taşımadaki yüzü maskeli insanlar

Fotoğraf: AA

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    Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı.

    Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi hariç ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976’sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.

    Bununla birlikte virüs bulaştığı şüphesi bulunanların sayısı 6 bin 973 olarak bildirilirken, virüsten etkilenen kişilerle temas etmesi nedeniyle müşahade altına alınanların sayısı da 44 bin 132 oldu.

    Çin anakarası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 8, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 7, Tayvan’da ise 5 kişide virüs tespit edildi. Bu arada koronavirüse yakalandıktan sonra tedaviye cevap vererek iyileşen 60 kişi taburcu edildi.

    Ayrıca, ülke genelinde can kaybı 106'a yükselirken, sadece virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinin bağlı olduğu Hubey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 100, enfekte sayısı ise 2 bin 714 kişi oldu.

    Hubey, Guandong, Cıciang, Hınan, Hunan, Anhui ise her birinde 100'ün üzerinde vaka tespit edilen eyaletler olarak sıralandı. Ülkedeki büyük kentlerden başkent Pekin’de 80, Şanghay’da 66, Çongçing’de 132, Tiencin’de ise 23 kişinin virüsten etkilendiği tespit edildi.

    OKULLARIN YARIYIL TATİLİ UZATILDI

    Çin Eğitim Bakanlığından gece yarısı yapılan bir açıklamada, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde tüm üniversite, lise, ortaokul, ilkokul ve kreşlerin yarıyıl tatilinin uzatıldığı belirtildi.

    Okulların eğitime başlayacağı tarihin yerel makamlar tarafından kararlaştırılacağı kaydedilerek, öğrencilere tatil boyunca dışarı çıkmamaları, toplu etkinlik yapmamaları tavsiye edildi.

    Bu arada, bahar dönemi eğitimin başlamasından sonra tüm okulların salgın mücadele planları yapması, öğrencilerin günlük kayıtlarını tutması ve hijyen şartlarını iyileştirmesi gerektiği vurgulandı.   

    Bakanlık ayrıca şubat ayında yapılacak uluslararası İngilizce yeterlilik sınavlarınının da iptal edileceğini açıkladı.

    17 ŞEHİRDE TOPLU ULAŞIM DURDURULDU

    Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.

    Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

    Virüsün kısa sürede diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak’tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durduruldu.

    Söz konusu kentlerde metro, otobüs ve feribot seferlerinin tümü askıya alınırken, Vuhan'a girişler yasaklanmış, çıkışlar da çok özel gerekçelere bağlanmıştı. Bu kentler Çin basınında "mühürlenen şehirler" olarak ifade ediliyor. Buralarda yaşayan toplam nüfus 50 milyonu geçiyor.

    Salgının patlak vermesinden sonra Vuhan kentine biri bin, diğeri bin 500 yataklı iki hastane yapılacağı ve hastanelerin iki hafta içinde tamamlanacağı açıklanmıştı.

    Virüsün hızla yayılması nedeniyle Hubey eyaletinin yakınlarındaki Guandong ve Ciangşi eyaletlerinde de maske takmanın zorunlu hale getirildiği açıklanmış, bununla birlikte Pekin, Tiencin, Şanghay ve Şian gibi kentlerden diğer kent ve eyaletlere uzun yol otobüs seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

    Çin’de 25 Ocak itibariyle başlayan Bahar Bayramı öncesi de ülke genelindeki tapınak, kilise ve camilerde koronavirüs salgının önlenmesine yönelik tedbirler çerçevesinde dini faaliyet askıya alınmıştı. (Pekin/AA)

    ALMANYA'DA İLK KEZ YENİ TİP KORONAVİRÜS VAKASI TESPİT EDİLDİ

    Almanya'da ilk kez, Çin'in Vuhan şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vakasına rastlandı.

    Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Starnberg bölgesindeki 1 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığı bildirildi.

    Eyaletin Sağlık ve Gıda Dairesinde oluşturan "enfeksiyon çalışma grubu", bu kişinin hastanede iyi durumda olduğu, karantinaya alındığı ve izlendiği bilgisini paylaştı.

    Hastanın yakın temas halindeki kişilerin kapsamlı aydınlatıldığı ve olası belirtiler, hijyen önlemleri ve hangi yollarla virüsün bulaşacağına ilişkin bilgiler verildiği aktarılan açıklamada, şu an için Bavyera eyaletindekilere yeni tip koronavirüsün bulaşma riskinin "düşük" olarak görüldüğü kaydedildi.

    İlk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 106'ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 bin 515'e yükselmişti. (Berlin/AA)

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