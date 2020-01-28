28 Ocak 2020 01:44
Kırıkkale'de 3 Afgan mülteci, karbonmonoksit gazından zehirlendi
Kırıkkale'de 3 Afgan mülteci, karbonmonoksit gazından zehirlendi. Mülteciler hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraf temsilidir)
Kırıkkale'de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Afganistan uyruklu 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki Gürler Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Afganistan uyruklu Narges (25), Masoumah (6) ve Farid Ahmad Jafari (32), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. 3 kişi, ihbarla eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. (Kırıkkale/DHA)
Reklam