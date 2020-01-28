Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı’na defnedilmesini olanak sağlayan teklif kabul edil

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defnedilmesine olanak sağlayan kanun teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu, AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz Başkanlığı'nda, Rahşan Ecevit'in ölümün ardından AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak teklifi ile Meclis Başkanlığı'na sunulan 'Devlet Mezarlığı Kanununda' değişiklik öngören düzenlemeyi görüşmek üzere toplandı.

MAKAM SAHİBİNDEN ÖNCE ÖLEN EŞ DE DEFNEDİLEBİLECEK

Yapılan müzakerelerin ardından tüm partilerin ortak imzasıyla hazırlanan önergeyle teklifte değişiklik yapılarak, eşlerin makam sahibinden önce ölmesi halinde de Devlet Mezarlığı'na gömülmesinin önü açıldı.

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Görüşmelerin ardından, teklif tüm partilerin oyları ile kabul edildi. Teklif, Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunun ek birinci maddesine; "Devlet Mezarlığı'na defnedilenlerin eşleri de vasiyetleri üzerine Devlet Mezarlığı'na defnedilebilir" fıkrası eklendi.

Teklifte, düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2020 olarak belirtildi. Teklif 28 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. (Ankara/DHA)

Rahşan Ecevit 97 yaşında hayatını kaybetti