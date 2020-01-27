Esenyurt'ta korkutan yangın: 5'i çocuk 10 kişi dumandan etkilendi

Esenyurt'ta saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1859 Sokak'ta henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sokağa gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Dumanların alt katları sarması sebebiyle dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar, merdiven aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5'i çocuk 10 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. (İstanbul/DHA)

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