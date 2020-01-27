27 Ocak 2020 22:52

Esenyurt'ta korkutan yangın: 5'i çocuk 10 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Dumandan etkilenen 5'i çocuk 10 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Esenyurt'ta saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1859 Sokak'ta henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sokağa gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Dumanların alt katları sarması sebebiyle dairelerinde mahsur kalan vatandaşlar, merdiven aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5'i çocuk 10 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. (İstanbul/DHA)

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Elazığ’da hasarlı binaların yıkımı başladı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    'Kader-kaza' ile bölücülük arasında deprem tartışmaları

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    "FETÖ"nün "siyasi ayağı"

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    İnanılacağa inanmak

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Elazığ'dan yansıyan "sosyal fay hattı" ve toplumsal yıkım manzaraları!

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    2. Lig'in başka(n) takımları

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Suriyeli Mahmud

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Lübnan'da neler oluyor?

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    25 Ocak 2020 (Bir gün sonra)
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Metalde iki patron sendikası birleşiyor
    Metalde iki patron sendikası birleşiyor

    Metal iş kolunda örgütlü büyük ve etkili patron sendikası MESS, bu iş kolundaki diğer patron sendikası EMİS’i yutarak büyüyecek.

    Akdeniz Üniversitesi öğrencileri: Evrensel’in arkasındaki güç biziz
    Akdeniz Üniversitesi öğrencileri: Evrensel’in arkasındaki güç biziz

    Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, Basın İlan Kurumunun Evrensel’e uyguladığı reklam-ilan ambargosuna tepki gösterdi.

    Diyanetin üniversitesini belediye inşa etti: Hukuksuz inşaatın bedeli 6.6 milyon TL
    Diyanetin üniversitesini belediye inşa etti: Hukuksuz inşaatın bedeli 6.6 milyon TL

    Sayıştay, Ümraniye Belediyesinde bir dizi usulsüzlük saptadı. Sadece üç kalemde tespit edilen usulsüzlüklerin yol açtığı zarar bile 7 milyon lirayı buluyor.

    Karabağlar'a yeni imar planı: Vatandaş planlara itirazını sürdürüyor
    Karabağlar'a yeni imar planı: Vatandaş planlara itirazını sürdürüyor

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karabağlar ilçesi için yedinci imar planını yayınladı. Planlama yapılırken kendilerine danışılmayan Karabağlılar, yeni plana da itiraz ediyor.

    2019 yılında 74 bin 482 mülteci Türkiye’den Avrupa’ya geçiş yaptı
    2019 yılında 74 bin 482 mülteci Türkiye’den Avrupa’ya geçiş yaptı

    2019'da 74 bin 482 mülteci Türkiye'den Avrupa'ya göç etmiş. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır: Bir statü olmadığı için kendilerini boşlukta hissediyorlar.

    5 Suriyeli işçi yangında ölmüştü: 1 yıl oldu kimse gelmedi
    5 Suriyeli işçi yangında ölmüştü: 1 yıl oldu kimse gelmedi

    Mobilyacılar Sitesi’nde 5 Suriyeli işçinin öldüğü yangında hayatını kaybeden Abdullah Rahicuda’nın eşi Mellah Rahicuda, “Yangından sonra akrabalarımdan başka kimse halimizi sormaya gelmedi” diyor.

    Kayyum atanmıştı: Haklarını almak için dava açan işçiler işten çıkarıldı
    Kayyum atanmıştı: Haklarını almak için dava açan işçiler işten çıkarıldı

    TMSF tarafından kayyum atanan Naksan Holdinge bağlı Nakpilsa'da 30'dan fazla işçi işten atıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Aksaray'da 10'u Çinli 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 
    Aksaray'da 10'u Çinli 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 

    Aksaray'da 10'u Çinli turist 2'si Türk 12 kişi 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılıp müşahede altına alındı. 

    Ömer Uluç için retrospektif bir yazı
    Ömer Uluç için retrospektif bir yazı
    Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la anlaştı
    Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la anlaştı
    62. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
    62. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Tarla kuşuydu Juliet: Aşk için ölmeli mi?
    Tarla kuşuydu Juliet: Aşk için ölmeli mi?
    Ressam Canip Taşkıran: Su, boya ve fırçaya karşı savaş açtım
    Ressam Canip Taşkıran: Su, boya ve fırçaya karşı savaş açtım
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Merhaba
    Merhaba

    Taraftar Hakları Derneği Başkanı Burkal Efe Sakızlıoğlu, bugünden itibaren her salı, "Tribün" isimli köşesiyle Evrensel Ege Sayfaları'nda olacak.

    Karabağlar'a yeni imar planı: Vatandaş planlara itirazını sürdürüyor
    Karabağlar'a yeni imar planı: Vatandaş planlara itirazını sürdürüyor

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karabağlar ilçesi için yedinci imar planını yayınladı. Planlama yapılırken kendilerine danışılmayan Karabağlılar, yeni plana da itiraz ediyor.

    Denizli’de karayolları işçileri 3 aydır ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı
    Denizli’de karayolları işçileri 3 aydır ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı

    Denizli’de Karayolları 27. Şube Şefliğinde çalışan yaklaşık 50 işçi, 3 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Çeşme ve Urla'da 511 adet parsel için acele kamulaştırma kararı verildi
    Çeşme ve Urla'da 511 adet parsel için acele kamulaştırma kararı verildi

    İzmir Çeşme ve Urla'da 511 parsel arazi için acele kamulaştırma kararı verildi. Genel-İş, kamulaştırılan alanların özel şirketlere uzun süreli kiraya verileceğini söyledi.

    Germencik JES tehdidi altında: Tarım arazilerine kurulan santraller ölüm saçıyor
    Germencik JES tehdidi altında: Tarım arazilerine kurulan santraller ölüm saçıyor

    Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Metin Aydın tarım arazilerine kurulu jeotermal enerji santrallerinin yarattığı sorunlara dikkat çekti.

    Gençler için Kemeraltı’nda sokak partisi
    Gençler için Kemeraltı’nda sokak partisi

    Gençlerin Kemeraltı’na ilgisini artırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi 31 Ocak’ta bir grafiti etkinliği ve sokak partisi düzenliyor.