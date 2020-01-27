27 Ocak 2020 22:37
Elazığ’da hasarlı binaların yıkımı başladı
Elazığ'daki depremin ardından hasarlı binaların yıkımı işlemi başladı. İcadiye Mahallesi'ndeki 6 katlı bir bina yıkıldı.
Fotoğraf: Evrensel
Berfin GÜLER
Can BULUT
Elazığ
Elazığ’da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar çalışmasının ardından hasarlı binaların yıkımına başlandı.
İlk olarak İcadiye mahallesinde altı katlı bir binanın yıkımına başlandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin de hazır beklediği bina önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Yıkım esnasında yollar trafiğe kapatıldı.
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