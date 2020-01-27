Elazığ’da hasarlı binaların yıkımı başladı

Berfin GÜLER

Can BULUT

Elazığ

Elazığ’da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan hasar çalışmasının ardından hasarlı binaların yıkımına başlandı.

İlk olarak İcadiye mahallesinde altı katlı bir binanın yıkımına başlandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin de hazır beklediği bina önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yıkım esnasında yollar trafiğe kapatıldı.