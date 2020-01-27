Faruk Eskioğlu’nun yazdığı “Londra’da Bizim’kiler” kitabı için imza gecesi düzenlendi

Arif BEKTAŞ

Londra

Gazeteci Faruk Eskioğlu, Türkçe İngilizce üç kitaplık set olan “Londra’da Bizim’kiler” kitabının imza gecesinde okuyucularıyla buluştu.

Kuzey Londra Toplum Merkezinde (DAY MER) düzenlenen ve yaklaşık 150 kişinin katıldığı imza gecesinde gitarist Nick Diamond ve piyanist Rasim Yağız İlhan da ezgileriyle eşlik etti.

Gecede, kitaplara önsöz yazan Yazar Aydın Çubukçu ve Prof. Dr. İbrahim Sirkeci, Eskioğlu'nun çalışmasını yorumladı.

"ESKİOĞLU’NUN YAPTIĞI İŞ BİR TÜR TARİHÇİLİKTİR"

Yazar Aydın Çubukçu, “Eskioğlu’nun yaptığı iş bir tür tarihçiliktir. Eskioğlu biraz tersinden başlamış. Bireylerden hareket ederek bir toplum tarihini ortaya çıkarıyor. Bu yöntem olarak da, anlayış olarak da son derece önemli görünüyor bana. Bireylerin hayatlarından kurulmuş bir toplam. Her birey farklı mesleklere sahip. Her biri farklı ideolojilere, dünya görüşlerine ve hayat tarzlarına sahip. İnsanların toplamlarından oluşan bir toplum tarihi. Bu çaba şüphesiz tek tek insanları incelemek, tek tek insanların hayatları hakkında onları konuşturmak bunu gerektirir ama konuştuğun insanın doğasını bilmiyorsan, ona soracağın soruları ve ondan alacağın cevapların nasıl bir toplama yol açacağını öngörmüyorsan bundan bir tarih çıkmaz. Faruk'un yaptığı iş bu bakımdan bana çok önemli geliyor” dedi.

“8 YILDAN ÖNCESİ OLAN MUAZZAM BİR ÇALIŞMA”

Prof. Dr. İbrahim Sirkeci de şunları söyledi: "Kitabın nasıl üretildiğini biliyoruz. Muazzam bir emek, muazzam bir çaba... Belki de doktora yapmaması iyi oldu yoksa kitapta hikayelerin çoğunu biz akademik süzgecin içinde harcayıp götürecektik. Kendisini tebrik ediyoruz. Çok anlamlı ve çok değerli bir çalışma. Faruk 8 yılda tamamladığını söylüyor fakat 8 yıldan çok daha geriye giden bir koleksiyon ve muazzam bir arşiv çalışması söz konusu.."

Kitaplara ve geceye destek sunanlara teşekkür eden Eskioğlu, "Bu yorucu çalışmanın sonunda toplumun taramasını yapmış oldum. Toplumun organları, iyi kötü hücreleri, çürüyen yanları bu kitapta görülecektir. Bilimcilerin ve siyasilerin bu taramayı yorumlayarak topluma iyiden, güzelden ve yeşilden yana yön vermelerini diliyorum. Araştırmacılara da ciddi kaynak olmasını umuyorum. Ayrıca bu çalışma ile toplum içinde yaşadığımız ülkede daha da görünür hale gelmiş olacaktır" dedi.

Faruk Eskioğlu, 1 Şubat saat 16'da da “628-630 Green Lanes, Tottenham, London N8 0SD” adresindeki Kıbrıs Türk Toplum Merkezi'nde imza günü ve panel düzenleneceğini duyurdu.

Gazeteci Faruk Eskioğlu kitabını imzalarken (sağda) Fotoğraf: Evrensel

\'Adı aşk olsun\'

Gazeteci Eskioğlu: En başta kültür, engelliye engel yaratıyor