Bulgaristan'da grip salgını nedeniyle okullar tatil edildi

Bulgaristan'da, grip salgını nedeniyle başkent Sofya başta olmak üzere birçok ilde, ilk orta ve lisede eğitime ara verildi.

100 bin öğrencinin eğitim gördüğü 500 okulda grip salgını nedeniyle 6 Şubat tarihine kadar eğitime ara verildi. Ülke genelinde etkili olan salgın nedeniyle hastanelerde planlı ameliyatlar iptal edilirken, hamile kadınlar ve çocukların rutin hasta kontrolleri salgın nedeniyle yapılamıyor.

Bulgaristan’da grip salgınının yaygınlaşmasıyla, ülke çapında alarm verildi. Grip salgının en çok etkilediği kentler arasında başkent Sofya, Burgas, Veliko Tırnovo, Montana, Plovdiv, Küstendil ve Blagoevgrad yer aldı.

HASTANELERDE AMELİYATLAR İPTAL EDİLDİ, 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Borino kasabasında geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki bir kişinin domuz gribi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Grip salgını Bulgaristan’ın genelini kaplamaya başlarken, hastalığın etkisi ocak ayının sonu ile şubat ayının ilk haftalarında etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

KORONA VİRİSÜNE KARŞI UYARI

Bulgaristan hükümeti yetkilileri Çin'de başlayıp her geçen gün farklı ülkelere yayılan, korona virüsü ile ilgili vatandaşları uyardı. Yetkililer bu virüse karşı vatandaşı uyaran basın açıklaması yayınladı. (Bulgaristan/DHA)

Bulgaristan’daki grip salgınında 5 kişi hayatını kaybetti

Bulgaristan'da 137 okulda eğitime grip salgını engeli