Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle hastanede olan 10'u Çinli 12 kişi taburcu oldu

Aksaray'da 10'u Çinli turist 2'si Türk 12 kişi 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılıp müşahede altına alındı. 28 Ocak günü gece saatlernde 12 kşi taburcu edildi.

Kapadokya gezisi kapsamında Aksaray'ın Sultanhanı ilçesine gelen 10 Çinli turistten 1'i öksürük ve bulantı rahatsızlığı nedeniyle Sultanhanı Entegre Sağlık Merkezi Acil Servisine geldi. (27 Ocak) Çin'de görülen 'koronavirüs' nedeniyle beraberindeki turistler ve onlarla temasta bulunan ulaşımını sağlayan tur şirketine ait şoför ve rehber de, 112 Acil Hizmetleri Personeli tarafından korunaklı ve izole bir şekilde Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Bu kişilere gerekli tetkikler yapılırken, yine önlem amaçlı hastane çalışanlarına maske dağıtıldı.

12 KİŞİ TABURCU OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan 10'u Çinli, 12 kişiden öksürük ve halsizlik yakınması bulunan 1 kişide 'H1N1' tanısı konduğunu açıkladı. Bu açıklamadan kısa süre sonra gözlem altında bulunan 12 kişi taburcu oldu. Çinli turistlerin sabah saatlerindeki İstanbul'dan hareket edecek olan uçakla ülkeden ayrılacakları öğrenildi.

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VALİ: TEDBİR AMAÇLI GÖZLEM ALTINA ALINDILAR

Aksaray Valisi Ali Mantı, Valilik binasında Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ ile birlikte basın toplantısı düzenlemiş ve 12 kişinin tedbir amaçlı gözlem altına alındığını ifade etmişti. İl Sağlık Müdürü Dr. Kerim Yeşildağ da müşahede altına alınan 12 kişinin ilk tetkiklerinin temiz olduğunu belirtti. (Aksaray/DHA)

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