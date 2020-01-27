Dışişleri Bakanlığından "zorunlu olmadıkça Çin'e gitmeyin" uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin’e seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan şehrinde zatürreye neden olan yeni koronavirüsün (2019-nCoV) ülke çapında kamu sağlığını tehdit eden boyuta ulaştığına dikkat çekildi.

Koronavirüs salgınıyla bağlantılı vaka sayısının artış eğiliminde olduğunun belirtildiği açıklamada, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri, Çin'e seyahat etmeleri halinde başta Hubey eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur." ifadesi kullanıldı.

Çin'de ikamet eden ve Çin'in diğer bölgelerine seyahat etmek zorunda olan Türk vatandaşlarının, sağlık önlemlerine azami riayet etmelerinin vurgulandığı açıklamada, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği, Hong Kong, Şangay ve Guangzhou Başkonsoloslukları ile Çin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri istendi.

Açıklamada, Türk vatandaşlarının acil durumlarda 7 gün 24 saat Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne +90 312 292 29 29, Pekin Büyükelçiliğine +86 152 01 30 94 12, Hong Kong Başkonsolosluğuna +85 296 17 07 22, Şangay Başkonsolosluğuna + 86 159 21 03 69 31, Guangzhou Başkonsolosluğuna da +86 181 27 83 49 07 numaralarından ulaşabilecekleri anımsatıldı. (AA)

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