28 Ocak 2020 02:40

Kayyum atanmıştı: Haklarını almak için dava açan işçiler işten çıkarıldı

TMSF tarafından kayyum atanan Naksan Holdinge bağlı Nakpilsa'da 30'dan fazla işçi işten atıldı.

Fotoğraflar: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
    • Paylaş

    Umut YEĞİN

    Antep

    Antep’te 2016 yılında “FETÖ” soruşturması kapsamında TMSF tarafından kayyum atanan Naksan Holdinge bağlı fabrikalarda 30’un üzerinde işçi işten atıldı. 2016 yılında, geçmiş yıllara dönük alamadıkları mesai ücretleri için Naksan Holdinge bağlı Nakpilsa Dokuma’ya dava açan ve davayı kazanan işçiler davadan vazgeçmedikleri için atıldıklarını söylüyor.

    İşten atılan işçilerden Muzaffer Yalçın işten atılma gerekçesinin ‘fabrika hakkında asılsız iddialarda bulunarak davacı olunması’ olduğunu belirterek, “İş akdimin feshedilme gerekçesinde ‘fabrikanın adını küçük düşürdüğünden dolayı iş akdi feshedilmiştir’ diyor. Oysa davayı açma sebebimiz 5 yıl boyunca geriye dönük yatırılmayan mesai ücretlerimizi alabilmek içindi. Biz sadece mahkeme yoluyla hakkımızı aradık ve kazandık. Dava sonuçlanınca toplu şekilde çıkışımızı vermediler. Önce iki kişiyi çıkardılar. Ardından 3 kişiyi daha çıkardılar. Öyle olunca davadan vazgeçenlerin sayısı da artmaya başladı. En son 5 kişi kalmıştık. Üçümüzü yılbaşı gecesi çıkardılar. Kalan 2 kişi de davadan feragat etti” dedi.

    Davanın sonuçlanmasıyla birlikte üzerlerinde baskı kurulduğunu belirten, işten atılan işçilerden Mesut Özen ise “Kayyum heyeti davadan ve dava sonunda doğan alacaklarımızdan feragat edip çalışmamızı istedi. ‘Vazgeçersen çalışmaya devam edersin. Vazgeçmezsen sen bilirsin’ dediler. 2 ay boyunca işten çıkarılacağımıza dair üzerimizde baskı kurdular. Vazgeçmeyenleri işten çıkardılar” diye konuştu.

    “KAYYUM YARGIYI HİÇE SAYMIŞ OLUYOR”

    Devlet tarafından atanan kayyumun mahkeme kararını tanımadığını ve bu yüzden işlerine son verildiğini söyleyen Muzaffer Yalçın, “Yıllarca sömürülmüşüz ve mahkeme bizi haklı görmüş, dava sonuçlanmış. Aslında kayyum yargıyı hiçe saymış oluyor” dedi. Mesut Özen ise davayı 2016 yılında kayyum atanmadan önce ve fabrikanın kapanacağını düşünerek açtıklarını belirterek, “3 yıldan fazla çalışarak mahkeme sonucunu bekledik. Davalar sonuçlandı ve davayı biz kazandık. Mahkeme de bizim almadığımız mesai ücretlerine dair bizi haklı buluyor ve fabrikayı mahkum ediyor ama buna rağmen bizim fabrikayı itibarsızlaştırdığımızı iddia ediyorlar” şeklinde konuştu.

    ALACAĞINDAN FERAGAT ETMEYENLERE 29 KODU UYGULANDI

    İşten çıkarılan işçilerin hemen hemen hepsinin Noter huzurunda alacaklarından ve davadan feragat ettirilmeye çalışıldığını, ancak bunu kabul etmeyenlerin 29 kodu (işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih) ile işlerine son verildiğini belirten işçiler, bu nedenle işsizlik ödeneği de alamadıkları için zor durumda olduklarını söylüyor. İşten çıkarılma gerekçelerinin çarpıtıldığını söyleyen Mesut Özen, “9 bin lira alacağım var. Hem bunu ödemiyorlar hem de işten çıkarıyorlar. Ayrıca bir suç işlemişim gibi 29. koddan işten çıkarıyorlar. 20-25 kişi benim gibi bu kodla çıkarıldı. Şimdi bir yıl içerisinde benim dosyam açığa çıkacak. Tutanağım yok, sabıkam yok. Kışın ortasında mağdur edildik yılbaşı günü işten çıkarıldık. İşyerini satışa çıkardıklarını söylüyorlar ve bu şekilde sonuçlanan davalar, mahkemeler işyerinin adını kötüye çıkarıyormuş bunu söylüyorlar” dedi.

    2005 yılından beri bu fabrikada çalıştığını ve tazminatsız bir şekilde kapının önüne konduğunu vurgulayan Özen, “15 yıllık tazminatım var. 5 bin 83 gün çalıştım o fabrikaya. Hakkımı istiyorum” dedi.

    “DİĞER İŞÇİLER DE HAKKINI ARAMASIN DİYE”

    Davadan ve kazandıkları haklarından noter huzurunda feragat ederek fabrikada çalışmaya devam eden işçilerin kendileri lehine şahitlik etmeye korktuklarını belirten Mesut Özen, “Bizim tazminat da alamadığımızı görünce korkuyorlar. ‘İşten çıkarsak ne yaparız?’ diye tedirgin oluyorlar. O yüzden onların bizim için şahit olmasının da önüne geçmiş oluyorlar. Davadan feragat edenlerin aslında durumu daha kötü, yarın bir gün dava masrafları ile avukat masrafları kendilerinden istenecek yaşadıkları herhangi bir olumsuzlukta dava açamaz hale gelecekler. Aslında fabrikanın bizim alacaklarımızı ödemeye gücü var ama geriye kalan tüm işçilerin de hakkını aramaması, dava açmaması için böyle bir yöntem uyguluyorlar” dedi.

    “SENDİKA BİZİ VAZGEÇİRMEK İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTI”

    Fabrikada çalışan işçilerin çoğunluğunun Hak-İş’e bağlı Öz Petrol-İş’e olduklarını ve işten atıldıklarında sendikanın da yanlarında olmadığını vurgulayan Mesut Özen, “Sendika, hem ‘Hakkınızı arayın’ diyor hem de patronla görüştükten sonra ‘Siz en iyisi gidip çalışın. Mahkeme kararından feragat edin’ diyor. Alacaklarımızdan vazgeçmemiz için bizi ikna etmeye çalışıyordu” diyerek sendikanın tutumunu eleştiriyor. Muzaffer Yalçın ise Öz Petrol-İş’e üye olduktan bir süre sonra istifa etmiş. İstifa etme sürecini ve sendikanın bu süreçteki tutumunu şu şekilde anlatıyor: “Sendika ile her görüşmemizde bize ‘Mahmut Birlik Bey ile görüştük’ vurgusu yapıyorlardı. O sırada sendika üyeliğini de patronla birlikte yaptıklarını, yani kayyumun bu sendikayı özellikle getirdiğini anladım. İşten atılma sürecimizin başlamasıyla da ‘Hakkınızdan vazgeçip, kazandığınız davanızdan vazgeçtikten sonra ödeyeceğiniz avukat ücretini ve dava masraflarında ödemeyi taksitlendiririz. Ufak ufak ödersiniz. Size yapacağımız iyilik bu kadar olur’ diyorlardı.”

    NAKIBOĞLU’DAN KAYYUMA SÖMÜRÜ DEVAM EDİYOR

    Naksan Holdingin eski patronu Cahit Nakıboğu zamanında işçiler alacakları ve çalışma koşullarının kötü olması nedeniyle birçok kez iş bırakıp eylemler yapmıştı. 2016 yılında “FETÖ” soruşturması kapsamında Naksan Holdinge kayyum atanmış ve bir süre sonra hükümete yakınlığıyla bilinen yayın organları “Kayyum ile düzlüğe çıktı”, “Çalışanlar birikmiş maaşlarını aldı” şeklinde haberler yapmıştı. Ancak kayyum, işçilerin yasal yollardan kazandığı mesai ücretlerini dahi ödemedi. Üstelik bu alacaklarından vazgeçmeyen işçileri ise tazminatını vermeden kapının önüne koydu.

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    4 ay geçti, hasarlı binlar yıkılmadı: Elazığ'da yaşanan Avcılar'da yaşanmasın
    SONRAKİ HABER

    Kırıkkale'de 3 Afgan mülteci, karbonmonoksit gazından zehirlendi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    'Kader-kaza' ile bölücülük arasında deprem tartışmaları

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    "FETÖ"nün "siyasi ayağı"

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    İnanılacağa inanmak

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Elazığ'dan yansıyan "sosyal fay hattı" ve toplumsal yıkım manzaraları!

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    2. Lig'in başka(n) takımları

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Suriyeli Mahmud

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Lübnan'da neler oluyor?

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    25 Ocak 2020 (Bir gün sonra)
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Metalde iki patron sendikası birleşiyor
    Metalde iki patron sendikası birleşiyor

    Metal iş kolunda örgütlü büyük ve etkili patron sendikası MESS, bu iş kolundaki diğer patron sendikası EMİS’i yutarak büyüyecek.

    Akdeniz Üniversitesi öğrencileri: Evrensel’in arkasındaki güç biziz
    Akdeniz Üniversitesi öğrencileri: Evrensel’in arkasındaki güç biziz

    Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, Basın İlan Kurumunun Evrensel’e uyguladığı reklam-ilan ambargosuna tepki gösterdi.

    Diyanetin üniversitesini belediye inşa etti: Hukuksuz inşaatın bedeli 6.6 milyon TL
    Diyanetin üniversitesini belediye inşa etti: Hukuksuz inşaatın bedeli 6.6 milyon TL

    Sayıştay, Ümraniye Belediyesinde bir dizi usulsüzlük saptadı. Sadece üç kalemde tespit edilen usulsüzlüklerin yol açtığı zarar bile 7 milyon lirayı buluyor.

    Karabağlar'a yeni imar planı: Vatandaş planlara itirazını sürdürüyor
    Karabağlar'a yeni imar planı: Vatandaş planlara itirazını sürdürüyor

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karabağlar ilçesi için yedinci imar planını yayınladı. Planlama yapılırken kendilerine danışılmayan Karabağlılar, yeni plana da itiraz ediyor.

    2019 yılında 74 bin 482 mülteci Türkiye’den Avrupa’ya geçiş yaptı
    2019 yılında 74 bin 482 mülteci Türkiye’den Avrupa’ya geçiş yaptı

    2019'da 74 bin 482 mülteci Türkiye'den Avrupa'ya göç etmiş. İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkanı Metin Çorabatır: Bir statü olmadığı için kendilerini boşlukta hissediyorlar.

    5 Suriyeli işçi yangında ölmüştü: 1 yıl oldu kimse gelmedi
    5 Suriyeli işçi yangında ölmüştü: 1 yıl oldu kimse gelmedi

    Mobilyacılar Sitesi’nde 5 Suriyeli işçinin öldüğü yangında hayatını kaybeden Abdullah Rahicuda’nın eşi Mellah Rahicuda, “Yangından sonra akrabalarımdan başka kimse halimizi sormaya gelmedi” diyor.

    Kayyum atanmıştı: Haklarını almak için dava açan işçiler işten çıkarıldı
    Kayyum atanmıştı: Haklarını almak için dava açan işçiler işten çıkarıldı

    TMSF tarafından kayyum atanan Naksan Holdinge bağlı Nakpilsa'da 30'dan fazla işçi işten atıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Aksaray'da 10'u Çinli 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 
    Aksaray'da 10'u Çinli 12 kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 

    Aksaray'da 10'u Çinli turist 2'si Türk 12 kişi 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırılıp müşahede altına alındı. 

    Ömer Uluç için retrospektif bir yazı
    Ömer Uluç için retrospektif bir yazı
    Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la anlaştı
    Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la anlaştı
    62. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
    62. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Tarla kuşuydu Juliet: Aşk için ölmeli mi?
    Tarla kuşuydu Juliet: Aşk için ölmeli mi?
    Ressam Canip Taşkıran: Su, boya ve fırçaya karşı savaş açtım
    Ressam Canip Taşkıran: Su, boya ve fırçaya karşı savaş açtım
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Merhaba
    Merhaba

    Taraftar Hakları Derneği Başkanı Burkal Efe Sakızlıoğlu, bugünden itibaren her salı, "Tribün" isimli köşesiyle Evrensel Ege Sayfaları'nda olacak.

    Karabağlar'a yeni imar planı: Vatandaş planlara itirazını sürdürüyor
    Karabağlar'a yeni imar planı: Vatandaş planlara itirazını sürdürüyor

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karabağlar ilçesi için yedinci imar planını yayınladı. Planlama yapılırken kendilerine danışılmayan Karabağlılar, yeni plana da itiraz ediyor.

    Denizli’de karayolları işçileri 3 aydır ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı
    Denizli’de karayolları işçileri 3 aydır ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı

    Denizli’de Karayolları 27. Şube Şefliğinde çalışan yaklaşık 50 işçi, 3 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Çeşme ve Urla'da 511 adet parsel için acele kamulaştırma kararı verildi
    Çeşme ve Urla'da 511 adet parsel için acele kamulaştırma kararı verildi

    İzmir Çeşme ve Urla'da 511 parsel arazi için acele kamulaştırma kararı verildi. Genel-İş, kamulaştırılan alanların özel şirketlere uzun süreli kiraya verileceğini söyledi.

    Germencik JES tehdidi altında: Tarım arazilerine kurulan santraller ölüm saçıyor
    Germencik JES tehdidi altında: Tarım arazilerine kurulan santraller ölüm saçıyor

    Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Metin Aydın tarım arazilerine kurulu jeotermal enerji santrallerinin yarattığı sorunlara dikkat çekti.

    Gençler için Kemeraltı’nda sokak partisi
    Gençler için Kemeraltı’nda sokak partisi

    Gençlerin Kemeraltı’na ilgisini artırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi 31 Ocak’ta bir grafiti etkinliği ve sokak partisi düzenliyor.