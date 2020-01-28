Kayyum atanmıştı: Haklarını almak için dava açan işçiler işten çıkarıldı

Umut YEĞİN

Antep

Antep’te 2016 yılında “FETÖ” soruşturması kapsamında TMSF tarafından kayyum atanan Naksan Holdinge bağlı fabrikalarda 30’un üzerinde işçi işten atıldı. 2016 yılında, geçmiş yıllara dönük alamadıkları mesai ücretleri için Naksan Holdinge bağlı Nakpilsa Dokuma’ya dava açan ve davayı kazanan işçiler davadan vazgeçmedikleri için atıldıklarını söylüyor.

İşten atılan işçilerden Muzaffer Yalçın işten atılma gerekçesinin ‘fabrika hakkında asılsız iddialarda bulunarak davacı olunması’ olduğunu belirterek, “İş akdimin feshedilme gerekçesinde ‘fabrikanın adını küçük düşürdüğünden dolayı iş akdi feshedilmiştir’ diyor. Oysa davayı açma sebebimiz 5 yıl boyunca geriye dönük yatırılmayan mesai ücretlerimizi alabilmek içindi. Biz sadece mahkeme yoluyla hakkımızı aradık ve kazandık. Dava sonuçlanınca toplu şekilde çıkışımızı vermediler. Önce iki kişiyi çıkardılar. Ardından 3 kişiyi daha çıkardılar. Öyle olunca davadan vazgeçenlerin sayısı da artmaya başladı. En son 5 kişi kalmıştık. Üçümüzü yılbaşı gecesi çıkardılar. Kalan 2 kişi de davadan feragat etti” dedi.

Davanın sonuçlanmasıyla birlikte üzerlerinde baskı kurulduğunu belirten, işten atılan işçilerden Mesut Özen ise “Kayyum heyeti davadan ve dava sonunda doğan alacaklarımızdan feragat edip çalışmamızı istedi. ‘Vazgeçersen çalışmaya devam edersin. Vazgeçmezsen sen bilirsin’ dediler. 2 ay boyunca işten çıkarılacağımıza dair üzerimizde baskı kurdular. Vazgeçmeyenleri işten çıkardılar” diye konuştu.

“KAYYUM YARGIYI HİÇE SAYMIŞ OLUYOR”

Devlet tarafından atanan kayyumun mahkeme kararını tanımadığını ve bu yüzden işlerine son verildiğini söyleyen Muzaffer Yalçın, “Yıllarca sömürülmüşüz ve mahkeme bizi haklı görmüş, dava sonuçlanmış. Aslında kayyum yargıyı hiçe saymış oluyor” dedi. Mesut Özen ise davayı 2016 yılında kayyum atanmadan önce ve fabrikanın kapanacağını düşünerek açtıklarını belirterek, “3 yıldan fazla çalışarak mahkeme sonucunu bekledik. Davalar sonuçlandı ve davayı biz kazandık. Mahkeme de bizim almadığımız mesai ücretlerine dair bizi haklı buluyor ve fabrikayı mahkum ediyor ama buna rağmen bizim fabrikayı itibarsızlaştırdığımızı iddia ediyorlar” şeklinde konuştu.

ALACAĞINDAN FERAGAT ETMEYENLERE 29 KODU UYGULANDI

İşten çıkarılan işçilerin hemen hemen hepsinin Noter huzurunda alacaklarından ve davadan feragat ettirilmeye çalışıldığını, ancak bunu kabul etmeyenlerin 29 kodu (işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih) ile işlerine son verildiğini belirten işçiler, bu nedenle işsizlik ödeneği de alamadıkları için zor durumda olduklarını söylüyor. İşten çıkarılma gerekçelerinin çarpıtıldığını söyleyen Mesut Özen, “9 bin lira alacağım var. Hem bunu ödemiyorlar hem de işten çıkarıyorlar. Ayrıca bir suç işlemişim gibi 29. koddan işten çıkarıyorlar. 20-25 kişi benim gibi bu kodla çıkarıldı. Şimdi bir yıl içerisinde benim dosyam açığa çıkacak. Tutanağım yok, sabıkam yok. Kışın ortasında mağdur edildik yılbaşı günü işten çıkarıldık. İşyerini satışa çıkardıklarını söylüyorlar ve bu şekilde sonuçlanan davalar, mahkemeler işyerinin adını kötüye çıkarıyormuş bunu söylüyorlar” dedi.

2005 yılından beri bu fabrikada çalıştığını ve tazminatsız bir şekilde kapının önüne konduğunu vurgulayan Özen, “15 yıllık tazminatım var. 5 bin 83 gün çalıştım o fabrikaya. Hakkımı istiyorum” dedi.

“DİĞER İŞÇİLER DE HAKKINI ARAMASIN DİYE”

Davadan ve kazandıkları haklarından noter huzurunda feragat ederek fabrikada çalışmaya devam eden işçilerin kendileri lehine şahitlik etmeye korktuklarını belirten Mesut Özen, “Bizim tazminat da alamadığımızı görünce korkuyorlar. ‘İşten çıkarsak ne yaparız?’ diye tedirgin oluyorlar. O yüzden onların bizim için şahit olmasının da önüne geçmiş oluyorlar. Davadan feragat edenlerin aslında durumu daha kötü, yarın bir gün dava masrafları ile avukat masrafları kendilerinden istenecek yaşadıkları herhangi bir olumsuzlukta dava açamaz hale gelecekler. Aslında fabrikanın bizim alacaklarımızı ödemeye gücü var ama geriye kalan tüm işçilerin de hakkını aramaması, dava açmaması için böyle bir yöntem uyguluyorlar” dedi.

“SENDİKA BİZİ VAZGEÇİRMEK İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTI”

Fabrikada çalışan işçilerin çoğunluğunun Hak-İş’e bağlı Öz Petrol-İş’e olduklarını ve işten atıldıklarında sendikanın da yanlarında olmadığını vurgulayan Mesut Özen, “Sendika, hem ‘Hakkınızı arayın’ diyor hem de patronla görüştükten sonra ‘Siz en iyisi gidip çalışın. Mahkeme kararından feragat edin’ diyor. Alacaklarımızdan vazgeçmemiz için bizi ikna etmeye çalışıyordu” diyerek sendikanın tutumunu eleştiriyor. Muzaffer Yalçın ise Öz Petrol-İş’e üye olduktan bir süre sonra istifa etmiş. İstifa etme sürecini ve sendikanın bu süreçteki tutumunu şu şekilde anlatıyor: “Sendika ile her görüşmemizde bize ‘Mahmut Birlik Bey ile görüştük’ vurgusu yapıyorlardı. O sırada sendika üyeliğini de patronla birlikte yaptıklarını, yani kayyumun bu sendikayı özellikle getirdiğini anladım. İşten atılma sürecimizin başlamasıyla da ‘Hakkınızdan vazgeçip, kazandığınız davanızdan vazgeçtikten sonra ödeyeceğiniz avukat ücretini ve dava masraflarında ödemeyi taksitlendiririz. Ufak ufak ödersiniz. Size yapacağımız iyilik bu kadar olur’ diyorlardı.”

NAKIBOĞLU’DAN KAYYUMA SÖMÜRÜ DEVAM EDİYOR

Naksan Holdingin eski patronu Cahit Nakıboğu zamanında işçiler alacakları ve çalışma koşullarının kötü olması nedeniyle birçok kez iş bırakıp eylemler yapmıştı. 2016 yılında “FETÖ” soruşturması kapsamında Naksan Holdinge kayyum atanmış ve bir süre sonra hükümete yakınlığıyla bilinen yayın organları “Kayyum ile düzlüğe çıktı”, “Çalışanlar birikmiş maaşlarını aldı” şeklinde haberler yapmıştı. Ancak kayyum, işçilerin yasal yollardan kazandığı mesai ücretlerini dahi ödemedi. Üstelik bu alacaklarından vazgeçmeyen işçileri ise tazminatını vermeden kapının önüne koydu.