Şırnak’ta kayıp Keldani çiftten 17 gündür haber alınamıyor

İstanbul Keldani Kilisesi Papazı Remzi Diril’in, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve 11 Ocak’tan bu yana haber alınamayan babası 71 yaşındaki Hurmuz Diril ile annesi 65 yaşındaki Şimoni Diril’i arama çalışmaları, 17’nci günde havadan sürdürüldü.

Keldani Şimoni ve Hurmuz Diril çiftinden 11 Ocak’tan bu yana haber alınamıyor. Çiftin yakınlarının ihbarıyla bölgeye sevk edilen ve olumsuz hava şartlarına rağmen çalışma yürüten Jandarma Özel Harekat timleri, 17’nci günde karadan aramanın imkansız hale geldiği gerekçesiyle iz takip köpekleri ile geri çağrıldı. Hava şartları uygun olduğu anlarda, insansız hava araçları (İHA) ile bölgede arama çalışmalarının sürdürüldüğü bilgisi verildi. (Şırnak/DHA)

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