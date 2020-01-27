Batıkent'te 16 köpeği zehirleyen 3 kişi için 10'ar yıl hapis ve tutuklama kararı

Diyanetin üniversitesini belediye inşa etti: Hukuksuz inşaatın bedeli 6.6 milyon TL

Sayıştay, Ümraniye Belediyesinde bir dizi usulsüzlük saptadı. Sadece üç kalemde tespit edilen usulsüzlüklerin yol açtığı zarar bile 7 milyon lirayı buluyor.