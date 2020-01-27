Defineciler tarafından tahrip edilen Dipselek Şelalesi kendini yeniledi

Defineciler tarafından tahrip edilen Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Esenyurt mahallesinde bulunan Dipselek Şelalesi’nin dere yatağı kendi kendini yeniledi. Sevinçli haberi duyuran Ordu Çevre Derneği, “Herkes yaşadığı korumak için çaba içinde olmalı” dedi.

Aralık 2017 yılında iş makineleriyle şelalede hazine arayan defineciler, Dipselek Şelalesini ve dere yatağını bozmuşlardı. Ordu Çevre Derneği Üyesi Eren Atasoy, şelalede yaptığı incelemede yere yatağının ve şelalenin kendi kendini onardığını ifade etti. Defineciler söktükleri kayaları, taşları şelale gölüne ve dere yatağına bırakıp gitmişlerdi.

Şelalenin ve dere yatağının kendini yenilediğine dikkat çeken Ordu Çevre Derneği Üyesi Eren Atasoy, “Define bulamadılar. Şelaleyi ve dere yatağını bozdular. 2017 Aralık ayındaki yıkımdan sonra aradan yaklaşık üç yıl geçti. Yerinde inceleme yaptım. Tahrip edilen yerler duruyordu, dere yatağı kendini yeterli olmasa da yenilemişti. İnsanlar çıkarları için her yeri talan ediyor. Şelalenin tahribi sırasında Cevar Atar, Ceyhan Aksu ile birlikte suç duyurusu yaptık. Bir süre engelledik. Tahrip fazla olmasın diye sık sık gidip geldik. Yeniden gittiğimde tahrip edilen yerler duruyordu ama dere yatağı kendini yenilemişti. Herkes yaşadığı korumak için çaba içinde olmalı.” dedi. (Ordu/EVRENSEL)