Ahmet İhvani’den Perde albümü

Müziğinde aşıklık geleneğinin izini sürdüren Ahmet İhvani’nin “Perde” isimli üçüncü albümü raflardaki yerini aldı.

Kalan Müzik etiketiyle yayımlanan albüm yoğun bir hazırlık ve çalışma sürecinden sonra dinleyiciyle buluştu. 12 eserin yer aldığı albüm Seyyid Nesimi’den Şah Hatayi’ye, Pir Sultan Abdal’dan Gevheri’ye, Meluli’den İhvani’ye kadar birçok ismin buluşmasına tanıklık ediyor.

İhvani, “Işk İle” (2010) ve “Dem û Dem”de (2015) olduğu gibi kendi söz ve bestelerini şairane üslubunu bozmadan seslendirdi.

Albümde; Ahmet Aslan, Zeynep Bakşi Karatağ, Ali Rıza Albayrak ve Hüseyin Albayrak gibi sanatçıların eşlik ettiği düetler yer alıyor.

İhvani, albümle birlikte sanat hayatı için yeni bir dönem açtığını söylüyor. Albümün oluşumuna Ömer Avcı, Levent Güneş ve Anton Apostolov gibi isimler; İran, Hindistan, Meksika ve Türkiye’den usta enstrümanistler katkı sağladı. (İstanbulEVRENSEL)