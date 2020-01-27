Müzeyyen Boylu davasında sanık ve avukatı duruşmaya katılmadı, duruşma ertelendi

Boşanma aşamasında olduğu eşi Avukat Müzeyyen Boylu’yu katleden Mesut Issı’nın yargılandığı davanın 3’üncü duruşması Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Issı, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü gerekçesiyle SEGBİS’le hazır edilmezken, avukatı Kutbettin Odabaşı ise mahkemeye mazeret sunarak duruşmaya katılmadı. Boylu’nun avukatları ve annesi Türkan Boylu duruşmada hazır bulanarak, sanık ve avukatının duruşmayı uzatmak için duruşmalara katılmadıklarını söyledi.

“KIZIMA ÇOK ÇEKTİRDİ”

Duruşmada Boylu’nun kaldığı sitenin 3 güvenlik çalışanı tanık olarak dinlendi. Güvenlik çalışanları, Boylu’nun Issı’nın siteye alınmaması için kendilerini uyardığını dile getirdi. Güvenlik çalışanları, “Sanıkla ara sıra siteye girmemesi için tartışıyorduk” şeklindeki tanıklıklarını anlattı. Tanık beyanlarına ilişkin söz verilen Boylu’nun annesi Türkan Boylu ise sanığın davayı uzatmak istediğine dikkat çekerek “10 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilsin. Kızıma çok çektirdi” diye konuştu.

“MAZERET DURUŞMAYI UZATMAYA YÖNELİK”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına duruşmaya katılan Avukat Remzi Atalay da sanık ve sanık müdafinin mazeret sunmasının duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek “Sanığın ilk aşamalardan beri beyanlarının tutarlı olmadığı açıktır. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz” ifadelerini kullandı.

MÜTALAA HIZLI HAZIRLANSIN TALEBİ

Boylu’nun avukatı Cihan Aydın, sanık ve avukatının duruşmadan kaçtığını kaydederek, “Uykusuzluk düzeni memleketin yüzde 90’ında mevcuttur. Ağır bir hasta değil, getirtilir ve SEGBİS ile hazır edilir. Dosyanın mütalaasının hazırlanması için Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini talep ediyoruz” dedi. Avukat Sinan Tanrıkulu da sanığa hastanede yatması için olur veren yetkililer hakkında görevlerini kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Avukat Zülal Erdoğan ise sanık avukatının verdiği mazerettin hukuka aykırı olduğu kaydederek, reddedilmesini istedi. Avukatlar Hatice Demir ve Aslı Pasinli, esasa ilişkin mütalaanın hızlı bir şekilde hazırlamasını talep etti.

ATK RAPOR HAZIRLAYACAK

Verilen aranın ardından mahkeme, Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden sanığın tedavisine ilişkin tüm tıbbi bilgi ve belgelerin gönderilmesini isteyerek, gönderilecek raporlar doğrultusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan bilirkişi raporunun alınmasına kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, Mesut Issı’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 23 Mart’ta erteledi. (Diyarbakır/MA)

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