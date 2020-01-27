Milas Belediyesinde TİS imzalandı

Milas Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Muğla Milas Belediyesi ile Genel-İş arasında imzalanan, 145 işçiyi etkileyen TİS 1 Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak. Sözleşmeye göre belediyede en yüksek ücret alan işçinin yevmiyesi 29 lira 20 kuruş artarak 244 lira 3 kuruş oldu. En düşük yevmiye ise 206 lira 59 kuruş oldu.

İmza töreninin ardından bir açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Belediyemiz ve Genel-İş Sendikası arasında devam etmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, anlaşmayla sonuçlanmıştır. Daha önce her fırsatta belirttiğimiz üzere; çalışanımızın enflasyon karşısında mağduriyet yaşamaması adına, özellikle günün ekonomik şartları göz önüne alınarak ve çalışanlarımızın yaşam koşulları dikkate alınarak güzel bir toplu sözleşme yaptığımızı düşünüyorum” dedi.

DİSK/Genel-İş Muğla Şube Başkanı Uzay Kocabaş ise “Başkanımıza ve komisyon üyelerimize teşekkür ediyoruz. Biz hep ‘son sözü işçi söyler’ dedik. Bu bizim şiarımız oldu” diye konuştu. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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