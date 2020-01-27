Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la anlaştı

Beşiktaş yönetimi teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın 1 buçuk yıllık anlaşmaya vardı.

Sezon başında göreve başlayan Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Yeni Malatyaspordan ayrılan kSergen Yalçın ile anlaştı.

NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın ile Vodafone Park'ta bir araya geldi ve 47 yaşındaki isim ile 1 buçuk yıllık anlaşmaya vardı. (HABER MERKEZİ)