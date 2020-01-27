Çorum’da bine yakın çiftçi isyan etti: İhracat kısıtı kaldırılsın

Çorum’un Alaca İlçesi’nde soğan üreticileri, Ticaret Bakanlığının kararıyla patates ve soğana getirilen ihracat kısıtlamasına tepki amacıyla ayaklandı. Geçtiğimiz yıl fiyat artışlarıyla gündeme gelen patates ve soğana ihracat kısıtlaması getirilmişti. Ticaret Bakanlığının kararıyla gerçekleştirilen bu kısıtlama üreticileri isyan ettirdi. Alaca ilçesinde eylem yapan soğan üreticileri ürünlerine sahip çıkılması gerektiğini ve ihracatın açılmasını istediler.

Tokat, Amasya, Yozgat ve Çorum’un soğan üreticileri Alaca İlçesi’nde toplanarak hükümetin tarım politikalarına tepki gösterdi. Alaca Buğday Pazarı’nda toplanan bine yakın soğan üreticisi traktörlerle Cumhuriyet Meydanı’na gelerek burada açıklama yaptı.

BAKANA İSTİFA ÇAĞRISI

Tarım Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’yi istifaya çağıran soğan üreticileri, ellerinde kalarak depolarında çürümeye yüz tutan soğanlarını kimin alacağını sordu. Soğan üreterek suç mu işlediklerini soran üreticiler, seslerini duyuracak hiçbir yetkili bulamadıklarını kaydetti.

Soğan üreticilerin terörist ilan edildiğini belirten soğan üreticileri, soğanlarını kimsenin almadığını ifade etti. Dış ülkelerle ihracat konusunda binlerce ton anlaşma yaptıklarını hatırlatan soğan üreticileri, tarım bakanlığının yaptığı yanlış politikalar yüzünde soğan ihracatı yapamadıklarını açıkladılar. (Çorum/EVRENSEL)