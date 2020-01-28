Eda AKTAŞ

İzmir

İzmir’in Karabağlar ilçesini kapsayan ve daha önce mahkeme kararıyla 4 kez iptal edilen kentsel dönüşüm projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yedinci kez yeni imar planı yayınladı.Bakanlar Kurulu kararı ile 2012’de riskli alan ilan edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan Cennetçeşme, Limontepe ve Uzundere semtlerindeki 16 mahalleyi kapsayan 540 hektarlık alanla ilgili imar planları geçtiğimiz günlerde yayınladı. Daha önce dönüşüm alanının içinde kalan ve 1. etap olarak adlandırılan Uzundere, Peker ve İhsan Alyanak Mahallelerini kısmen kapsayan 101,4 hektarlık alan için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4 kez askıya çıkarılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planları mahkeme kararı ile iptal edilmişti. 15 Ocak tarihinde bakanlık tarafından yayınlanan yeni imar planlarında neredeyse değişiklik yapılmazken mahalle halkı planlara itiraz etmek için çalışmalara başladı.

Yüzbaşı Şerafettin, Limontepe, Salih Omurtak ve Uzundere mahalleleri derneklerinden oluşan Karabağlar Mahalleler Birliğinin çağrısıyla bir araya gelen mahalleliler, yeni imar planlarının eskileri ile neredeyse aynı olduğunu belirterek, kendileri sürece dahil edilmediği için planlara itiraz edeceklerini dile getirdi.

‘KABUL EDİLEBİLİR BİR YANI YOK’

Konuyla ilgili görüştüğümüz Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği Başkanı Süleyman Gür, daha önce 4 planın mahkeme kararıyla iptal edildiğini ve planlarda ihlallerin olduğunun da mahkemece tespit edildiğini hatırlattı. Gür, bir de ayrıcalıklı imar planı hazırlandığını belirterek “Bu alanda büyük sermaye grubunun arazisi var, onun istekleri doğrultusunda yapılan planlama bunlar. Planlamanın içinde burada yaşayan insanlar olmadığı sürece bu planlamanın kabul edilebilir bir yanı yok” dedi.

‘AYNI PLANLARA İTİRAZ EDECEĞİZ’

5 yıl önceki planların yeniden sunulduğunu ifade eden Gür, “İzmir fuar alanı plan notları da hala açılmamış olarak görünüyor, ama şu an fuar alanı faaliyet gösteren bir yer. 5 yıl önceki plan notunu neyse ufak tefek birçok değişiklikle yeni plan notu olarak gösteriyorlar. Bizim de bu plan notunu kabul etmemiz mümkün değil. Aynı planlar çıktıkça biz de aynı şekilde itirazlarımız devam ettireceğiz" diye konuştu.

'PLAN SÜRECİNDE BİZE HİÇ SORULMADI'

Limontepe Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Doğan Yüksel ise 2013'te bakanlıktan ihaleyi alan bir şirketin planlar olmadan tapularını istemesiyle sürecin başladığını anlatarak, “O dönemde planların olmaması ve hemen gelip imzalayın demeleri bizi tedirgin etti. Şimdilerde şirket de bırakıp gitti ortada tek muhatap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı var. O da pek muhatap olmuyor bizimle. Bizler, 'Mahallede toplantılar yapalım, gelin anlatın biz de sorularımızı soralım' diyoruz. Ancak bir muhatap yok” diye konuştu. Daha önce çıkarılan planlara itiraz ettiklerini ve devam eden davaların olduğunu söyleyen Yüksel “Bize plan sürecinde de hiç soru sorulmadı. Burada bir iyi niyet göremiyoruz. Biz bu planların 4'ünü kazandık hala ısrarcı davranıyorlar” diyerek yeni çıkan planlara da itiraz edeceklerini ifade etti.

Karabağlar kentsel dönüşüm planı dördüncü kez iptal edildi

Karabağlar'daki kentsel dönüşüm bilirkişiden geçmedi

Karabağlar’da bakanlığın kentsel dönüşüm ısrarı sürüyor

Karabağlar'da bakanlığın kentsel dönüşüm planlarına halktan itiraz

Karabağlar'daki kentsel dönüşüme bir iptal kararı daha

Karabağlar halkı: Kentsel dönüşüm seçim malzemesi yapılmasın

Bakanlıktan Karabağlar'a yüksek yoğunluklu yeni imar planı

Bakanlık Karabağlar'daki tapu sorununu çözme sözü verdi

Karabağlar’da kentsel dönüşüm halka rağmen başladı