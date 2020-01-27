Finlandiya’da yeni grev dalgası

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Sanayi, kağıt ve orman sektöründe çalışan yaklaşık 20 bin emekçi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde taleplerinin kabul edilmemesi üzerine bu sabah 06.00 itibariyle işi bırakarak greve çıktı. Finlandiya hükümeti, kimya işkolunda yine bu sabah başlayacağı ilan edilen grevi ise iki hafta süreyle erteledi.

PATRONLAR ÜCRETSİZ ÇALIŞMADA DİRENİYOR

Finlandiya’da birçok sektörü greve götüren toplu iş sözleşmesi (TİS) anlaşmazlığının temelinde 2016 yılında yapılan sözleşmelerde yer alan “yılda 24 saat ücretsiz çalışma” maddesi yatıyor. 100 bini aşkın işçi ocak ayı başlarında greve çıkınca sanayi işverenleri geri adım atmak ve Sanayi Federasyonu isimli sendikanın örgütlü olduğu işyerlerinde bu uygulamayı kaldırmak zorunda kalmıştı.

Sanayi sektöründeki işveren örgütü Teknoloji Endüstrisi, sanayi sektöründe “masa başı/büro işleri”nde çalışan ve ayrı TİS görüşmeleri yürüten emekçiler için ise “ücretsiz çalışma” uygulamasını sürdürmekte direniyor.

Bu emekçilerin sendikası olan PRO Federasyonu, 27 Ocak itibariyle greve çıkma kararı almıştı. Sanayi İşçileri Sendikası da dayanışma amacıyla 200 işyerinde iş bırakacağını açıklamıştı. Kereste fabrikaları, tahta kaplama ve tutkal üretiminde çalışan 6 bin işçi iki hafta süreyle iş bırakacak.

PATRON LOKAVT DEDİ, SENDİKA GREVİ UZATTI

Öte yandan Kağıt İşçileri Federasyonu ile Orman Endüstrisi isimli işveren örgütü arasında sürdürülen TİS görüşmeleri de patronların yılda 24 saat ücretsiz çalışmada direnmesi üzerine anlaşmazlıkla sonuçlandı.

Sendika, aynı şekilde dünden itibaren kağıt ve orman sektöründe çalışan 9 bin işçinin greve başlamasını kararlaştırdı. Ancak, işverenlerin grevin biteceği 10 Şubat’tan itibaren 3 günlük lokavt açıklaması işçilerin tepkisiyle karşılaştı. Kağıt İşçileri Federasyonu 2 hafta sürdürmeyi planladığı grevi 3 haftaya çıkararak işverenlerin lokavt girişimini etkisiz hale getirdi.

PATRON İSTEDİ HÜKÜMET KİMYA GREVİNİ ERTELEDİ

Bu arada Finlandiya İçişleri Bakanı Tuula Haatainen, kimya sektöründe 27 Ocak tarihinde başlayacak grevleri iki hafta süreyle ertelediğini açıkladı. Tarafsız Aracı Vuokko Piekkala, Twitter hesabından kimya işkolunda pazartesi başlaması kararlaştıran grevin iki hafta süreyle ertelendiğini ve anlaşmazlığın sürmesi durumunda grevin 10 Şubat günü başlayacağını duyurdu.

Finlandiya yasalarına göre içişleri bakanının, “toplumun çıkarlarını zedelemesi” durumunda grevleri 2 hafta erteleme yetkisi bulunuyor.

Finlandiya merkezli bir petrol ve doğal gaz şirketi olan Neste’nin Personel Müdürü Hannele Jakosou-Jansson, petrol rafinelerindeki 2 haftalık grevlerin rafinerileri kritik bir duruma sürükleyeceğini, üretim ve dağıtımı iki haftadan fazla etkileyeceğini söylemişti.

Grevin, güvenlik ve çevre risklerinin artmasına, makine ve aletlerin paslanmasına neden olacağını öne süren Jansson, “Kışın ortasında bir rafineriyi kapatmak çok riskli bir operasyondur ve bunun sonuçları büyük olacak” ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığının grev erteleme kararı, bu açıklamaların ardından geldi.