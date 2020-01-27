Takvim, basın kartları için mücadele eden TGS’yi hedef gösterdi

Gazetecilerin basın kartları iptal edildikten sonra yeniden kullanıma girmesi sonrası Takvim gazetesi Türkiye Gazeteciler Sendikasını (TGS) hedef gösterdi. TGS’nin “terör destekçisi” olduğunu iddia eden gazete, sendikanın üyesi olduğu gazetecilere sahip çıkmasını “suç” saydı.

Gazete internet sitesindeki “İşte ‘muhalif gazetecilerin basın kartı iptal ediliyor’ iftirasının sahibi Türkiye Gazeteciler Sendikasının asıl yüzü!” başlığıyla verilen haberin görselinde ise “Basın kartı iftirası ellerinde patladı. Teröristlerin sözcüsü oldular” cümlesini kullandı.

20 Aralık 2015'de, Zaman gazetesinin kapatılması sonrası yapılan eylemi ‘FETÖ’ eylemi olarak ima eden Takvim, Jin Haber Ajansının da “PKK ile iltisaklı” olduğunu iddia etti.

Haberde 19 Şubat 2015'de Hidayet Karaca’nın sendikaya mektubu, 14 Aralık 2014'de Zaman gazetesi ve Samanyolu Televizyonuna yapılan operasyona yer verildi. (MEDYA SERVİSİ)

İletişim Başkanı Altun'dan basın kartı açıklaması: "Yanlış bilinen doğrular"

İptal edilen basın kartları yeniden kullanımda