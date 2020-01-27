Metalde "asgari" zamda anlaşma iddiası

Metal sektöründe 130 bin işçiyi ilgilendiren MESS grup sözleşmesinde Türk Metal ile MESS’in bugün saat 17.00’de yapacağı görüşmede sözleşmenin imzalanacağı, zammın ise asgari ücrete yapılan zam civarında olacağı belirtiliyor.

Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın bugün sabah sosyal medyadan yayınladığı “Bu sefer masada ben varım” mesajının ardından metal fabrikalarında hareketli saatler yaşandı. Başta Bursa olmak üzere sendikanın örgütlü olduğu illerdeki şube başkanları MESS ile Türk Metal’in bugün saat 17.00’de yapacağı görüşme öncesi başkanlar kurulu için İstanbul’a çağırıldı. Fabrikalarda 08.00-16.00 ile 16.00-24.00 vardiyalarında yapılacak eylemler ise iptal edildi. Temsilcilerle telefonlarla yapılan görüşmelerde ise sözleşmenin en düşük işçi ücretlerinin bir miktar artırılmasının ardından tüm ücretlere yüzde 15 zam yapılması ve sözleşmenin 2 yıl olması konusunda anlaşmaya yapılabileceği söylendi.

MESS ile bugün yapacağımız görüşme öncesi saat 15:00 de Başkanlar Kurulumuz toplanacak.Ardından benim başkanlığımda heyetimiz saat 17:00 de görüşmelere başlayacak. Türk Metalli metal işçilerinin desteği ile mücadeleye,müzakereye devam edeceğiz.Allah yar ve yardımcımız olsun. — Pevrul KAVLAK (@KavlakPevrul) January 27, 2020

Fabrikalarda konuşulanları Evrensel'e aktaran işçiler, söz konusu rakamların asgari ücrete yapılan yüzde 15 zam civarında olduğunu söyledi. Metal fabrikalarında çok sayıda yeni işçinin ücretinin 2020 yılı asgari ücretinin altında kaldığını hatırlatan işçiler, sözleşmenin sendikacılar tarafından işçi ücretlerine asgari ücret zammı yansıtılmadan bitirilmek istendiği ifade etti: “Çünkü asgari ücret zammını alsa işçi, sendikanın zammının çok yüksek olmadığını görecek. Psikolojik olarak iyi zam aldık izlenimi yaratmak için sözleşmeyi şubat ayından önce bitirmek istiyorlar.” (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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