Ankara'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Ankara'nın Akyurt ilçesinde saat 13.51 sularında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinden edinilen bilgilere göre, saat 13.51 sularında Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Ankara Kalecik'e 11.5 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 13.6 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

BAŞKAN YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA: CAN VE MAL KAYBI YOK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Başkan Yavaş açıklamasında, "Akyurt ilçemizde 3.9 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği haberini almış bulunmaktayız. Herhangi bir mal veya can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Alo 153 Mavi Masa hattımızdan bizlere her an ulaşabileceğinizi hatırlatmak istiyorum" dedi.

(HABER MERKEZİ)

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