Kürtçe konuştuğu için Şirin Tosun’u öldüren sanıklar hakkında dava açıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 21 Ağustos 2019'da mevsimlik işçi Şirin Tosun'u, Diyarbakır plakalı bir araçtakilere el sallayarak "Kürtçe" selam verdiği için kafasından vurarak silahla öldüren, Tosun'un arkadaşı Mahsun Zeren'i öldürmeye çalışan Zafer Aşık'a "kasten insan öldürme" ve "öldürmeye teşebbüs"ten dava açıldı.

Sakarya Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturmada, Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan 44 yaşındaki Zafer Aşık hakkında, 19 yaşındaki Şirin Tosun'u öldürmekten müebbet, Tosun'un arkadaşı Mahsun Zeren'i "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 9 ile 15 yıl arası değişen hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Sakarya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, cinayette Aşık'a yardım eden ve cinayet silahını saklayan tutuksuz sanık, 29 yaşındaki Erkan Mutioğlu hakkında ise Mahsun Zeren'i "basit yaralamaya teşebbüs"ten 4 ay ile 1 yıl ve cinayet silahını saklamaktan dolayı "suç delillerinin yok etme, gizlemek"ten 6 ay ile 5 yıla arası değişen hapis cezası istendi.

7 KİŞİYE 'KASTAN ÖLDÜRMEK'TEN TAKİPSİZLİK

Cinayetin işlendiği sırada Zafer Aşık'la birlikte olan ve olaydan sağ kurtulan Mahsun Zeren'i olayın kapatılması için tehdit eden, olay yaşandığı hükümlü olduğu cezaevinden izinli çıkan Semih Maral, tanık ifadeleriyle olayda Tosun ve Zeren'e şişe fırlatan, silahla Zeren'i kovalayarak ateş eden, cinayet silahını saklayan Erkan Mutioğlu, Fuat Aşık, Selahattin Işık ve Turgut Aşık, İsmail Menteşe ve Zafer Aşık'ın "ara bulucu olmasını" istediği Hasan Savur hakkında "kasten adam öldürmek"ten açılan soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.

Mahsun Zeren ile Şirin Tosun'un annesi Şekeriye ile babası Muhittin Tosun'un avukatlığını üstlenen Diyarbakır Barosu avukatları, "kasten öldürme" suçundan verilen takipsizlik kararına itirazda bulundu. Avukatlar, haklarında takipsizlik verilen şüphelilerin, eylem birliği içerisinde oldukları gerekçesiyle "kasten öldürme" suçuna iştirak ettiğini belirterek takipsizliğin kaldırılmasını talep etti. (Diyarbakır/MA)

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