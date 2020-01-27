27 Ocak 2020 12:26

Çınar'da öldürülen çocukla ilgili gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

Muhammed Veli Dümez cinayeti ile ilgili gözaltına alınan dayı ve iki komşusu serbest bırakıldı. Halası H.T. hâlâ gözaltında.

Çınar'da kaybolan 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez

Fotoğraf: MA

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    Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde öldürülen 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez cinayeti ile ilgili gözaltına alınan dayı ve iki komşusu serbest bırakıldı. Çocuğun halası H.T. ise gözaltında tutuluyor.

    Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Başalan (Sergelya) Mahallesi’nde 21 Ocak akşamı kaybolan ve iki saat sonra köyün dışında metruk bir evde ağır yaralı olarak bulunan 8 yaşındaki Muhammed Veli Dümez kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet ile ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü serbest bırakıldı.

    HALASI GÖZALTINDA

    Olayla ilgili çocuğun dayısı V.T., dayısının oğlu Ö.T. ve komşusu G.B. jandarma ekiplerince şüpheli olarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin sorguları sürerken, çocuğun halası H.T. de gözaltına alındı. Savcılıkta sorguları süren dayı V.T., komşuları Ö.T. ve G.B. serbest bırakıldı.

    Gözaltında olan çocuğun halası H.T.’nin evinde yapılan aramada, evin avlusunda kanlı bezler bulduğu öğrenilirken, H.T.’nin sorgusu devam ediyor. (Diyarbakır/MA)

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