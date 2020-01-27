Adana'da 15 yaşındaki çocuk gözaltında şiddet gördüğünü iddia etti

Adana'da bir ihbar sonucu gözaltına alınıp serbest bırakılan 15 yaşındaki F.Ç. adlı çocuk, gözaltı sırasında şiddete maruz kaldığını iddia etti. F.Ç, polisin kendisini ajanlığa zorladığını ve takip edildiğini anlattı.

Adana'nın Seyhan ilçesi bağlı Denizli Mahallesi'nde 20 Ocak’ta bir ihbar sonucu "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alınan 15 yaşındaki F.Ç. adlı çocuk, götürüldüğü karakol ve çocuk şubesinde ajanlık dayatmasını kabul etmediği için polis şiddetine maruz kaldığını iddia etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 20 Ocak’ta "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına alınan F.Ç., aynı gün tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe F.Ç., adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

F.Ç, gözaltı işlemleri sırasında Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği ve Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde polis şiddetine maruz kaldığını ileri sürdü. F.Ç, polislerin Denizli Mahallesi'nde duvar yazılamaları ve uyuşturucu kontrolü yaptığı sırada hakkında "ihbar var" diyerek kendisini darp edip gözaltına aldıklarını söyledi. (Adana/MA)