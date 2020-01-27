Dolar/TL haftayı 5,94'ten açtı

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,9455'den işlem görüyor.

AA'nın verdiği bilgiye göre, geçen hafta en düşük 5,8878, en yüksek 5,9478 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9455'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 6,5559'ten, sterlin/TL yatay bir seyirle 7,7697'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi, geçen hafta 1,1020 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise cuma günü 97,95 ile yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün 97,87 seviyelerinde yatay seyrediyor. Sterlin/dolar, önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,05 altında 1,3063 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 302 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, yüzde 0,4 artışla 301,5 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 300,2 liradan tamamladı. Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 301,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 491 lira, Cumhuriyet altını da 2.008 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 1.577,8 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Çin'de koronavirüs kaynaklı ölümlerin artmasının yatırımcıları tedirgin ettiğini, bu durumun görece riskli varlıklarda satış baskısı oluşturduğunu bildirdi. (EKONOMİ SERVİSİ)

Çin'de yeni koronavirüs salgını büyüyor: Avrupaya sıçradı, 41 kişi yaşamını yitirdi