27 Ocak 2020 09:51
İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı
İran'da bir yolcu uçağı pistten çıktıktan sonra yolun ortasında durabildi.
Fotoğraf: AA
İran'da bir yolcu uçağı pistten çıktıktan sonra bir karayolunda durabildi. İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Rıza Caferzade, Caspian Havayollarına ait yolcu uçağının Mahşehr kentindeki havaalanına inişi esnasında pistten çıktığını söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan Caferzade, "Tahran-Mahşehr seferi yapan Caspian Havayollarına ait yolcu uçağı, Mahşehr Havaalanına inişi sırasında pistten çıktı" dedi. Uçaktaki yolcuların durumunun iyi olduğunu belirten Caferzade, olayın sebebinin araştırıldığını kaydetti. (Tahran/AA)
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