Mesudiyeliler HES’lere de, taş ocaklarına de karşı

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde HES’lere, Kabadüz’de yapılmak istenen taş ocaklarına yönelik itiraz dilekçeleri Ordu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Mesudiye’de yapılmak istenen iki projedeki HES’lere ve Kabadüz Mesudiye arasında yapılmak istenen taş ocağına karşı İstanbul’dan gelen Mesudiyelilerle birlikte Mesudiye’de ve Kabadüz’de yaşayanlar Ordu Çevre Derneği ile birlikte “halkı bilgilendirme toplantılarına” katılmayarak “toplantı yapılamamıştır” tutanağı tutulmasını sağlayarak tepkilerini dile getirmişlerdi.

İstanbul Mesudiyeliler Derneği, Arıkmusa Mahallesi Derneği, Başpınar Mahallesi Derneği, A.Gökçe Mahallesi Derneği’nin kurumsal dilekçeleriyle Arıkmusa, Yavşan, Musalı, Güvenli, Maden, Yardere, Bahçe, Karacaören mahallelileri ve İstanbul’da yaşayan Mesudiyelilerinin itiraz dilekçeleri Yavuz Ekşi ve Tüm Üretici Köylü Sendikası Ordu Şubesi Başkanı Zekayi Sağra tarafından 24 Ocak 2020 Cuma günü Ordu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kabadüz Derinçay’da yapılmak istenen, Mesudiye Akpınar, Pınarlı, Darıcabaşı mahallelerini etkileyen taş ocağı için mahalleliler ve Akpınar Mahallesi Muhtarı İzzet Kara da itiraz dilekçelerini daha önce vermişlerdi.

HES’LERE KARŞIYIZ

Dilekçeleri teslim etmeden önce açıklama yapan Yavuz Ekşi şunları söyledi: “Mesudiye sınırları içinde yapılmış 6 HES bulunmaktadır. Proje aşamasında ise 4 HES bulunuyor. Mesudiye sınırları içinde 10 HES olacak. Melet Irmağı üzerinde ise 13 HES kurulmuş olacaktır. Mesudiye’nin özelliklerini yok edecek bu projeleri durdurmak istiyoruz. Toplantılara katılmayarak tepkimizi gösterdik. Şimdi de dilekçe hakkımızı kullanıyoruz. Ordu Çevre Derneği desteğiyle yaşam alanlarımıza sahip çıkacağız.”

YETER ARTIK TOPRAĞIMIZI, SUYUMUZA DOKUNMAYIN

Dilekçe vermeye destek olan Tüm Üretici Köylü Sendikası (Tüm Köy Sen) Ordu Şubesi Başkanı Zekayi Sağra da, “Ordu HES, taş ocağı ve maden sahası haline getirildi. Tarım arazileri, ormanlar ve su kaynakları yok ediliyor. Üretici köylü olarak bu talan ve yağmadan çok etkileniyoruz. Fatsa’daki siyanürle altın ayrıştırması işletmesinin zararları ortada iken alan büyütülmek isteniyor. Her taraf taş ocaklarıyla doldu. Kurul Kalesi taş ocağı ile tehdit altında. Başta Turnasuyu, Melet, Bolaman ırmakları HES’lerle yok ediliyor. Denize alivyon akışı engelleniyor. Yani Tüm Köy Sen olarak doğaya, yaşam alanlarına verilmek istenen zararlara karşı mücadelemiz sürecek” dedi. (Ordu/EVRENSEL)