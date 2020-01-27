26 Ocak 2020 22:08

Yakın zamanda deprem felaketi yaşayan Van halkından depremzedelere dayanışma çağrısı 

Elazığ depreminin ardından Vanlılar yakın zamanda yaşadıkları depremi hatırladı, dayanışma çağrısında bulundu.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken

Fotoğraf: Orhan Kurul/Evrensel

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    Zelal Sahidenur SARİ 
    Van

    Merkez üssü Elazığ Sivrice olan depremin ardından Vanlılar yakın zamanda yaşadıkları depremi hatırladı. Depremzedelerin güvenli alanları tercih etmesini isteyen Vanlılar, kapılarının sonuna kadar açık olduğunu, ihtiyaç halinde ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 

    YAŞADIKLARI DEPREMİ HATIRLADILAR

    Elazığ depremini duyduğu an Van’da yaşadıkları depremini hatırlayan Zihni Sari, “Korkuyla haberleri izledim. Çünkü enkazların olup olmadığı ölü ve yaralıların ne kadar olduğu henüz bilinmiyordu. Televizyonu izlerken yıkımlar, enkazlar ve insanların telaşı bana birinci Van depremindense ikincisini hatırlattı. Yaşadığımız coğrafyada depremler sıkça yaşanırken ne yazık ki bu konuda ne bireysel ne de toplumsal bilince sahibiz. Her depremde manen ve madden yaşadığımız kayıplar üzerimizde yoğun bir psikolojik etki bırakıyor” dedi. 

    KAPILARI SONUNA KADAR AÇIK

    Depremlerinin doğal afet olmasının dışında öncesinden önlemler alınarak yaşanacak olumsuzlukların minimize edilebileceğini belirten Sari, “Her depremde yaşadığımız polemiklerin başında da vergiler yer alıyor. Halk için toplanan bu paralar maalesef belli olmayan yerlerde harcanıyor. Şimdilik toplanma alanlarını kullanmaları ve hasarlı binalara girmemelerinde fayda var. Elazığ’dakiler için şu an evler oldukça riskli. İlk süreçte imkânı olanlar çevre illere gidebilirler, bizimde kapımız sonuna kadar açık” dedi.

    GÜVENLİ ALANLARI TERCİH ETSİNLER

    Van depreminde ailesinden herhangi bir can kaybı olmadığını söyleyen Galip Garip ise, Elazığ’daki hava şartlarına dikkat çekti. Halkın sokakta kalmasından dolayı hipotermi yaşanabileceği konusundaki kaygılarını dile getiren Garip, “Yapılabilecekler konusunda hep olaydan sonra konuşuyoruz, öncesinde deprem eğitimi durumunda hiçbir şey yapılmıyor. Daha önce Van depremini yaşamış olmamdan kaynaklı her iki deprem arasında bir fark göremedim, risk durumları ve şu an ki durumları neredeyse aynı. Depremzedelerin kendileri için güvenli bir alan tercih etmesi en iyisi en azından risk geçene kadar” dedi.

    İHTİYAÇ HALİNDE ELLERİNDE GELENİ YAPACAKLAR

    Daha önce Van’da ki iki depremi yaşayan Merve Nur Taş ise, “Ben üniversite öğrenciyim ve Van depreminin ardından okulda afet ve acil durum topluluğu kurduk. Bu konuda yapılabilecekler üzerine eğitimler de aldık. Şu anda deprem bölgesini yakından takip ediyorum, arama kurtarma çalışmaları iyi ilerliyor. Ama ilk etapta enkazın yoğun olduğu yerden çalışmaya başlanmalı diğer afetzedeler ise barınma hizmet grubu tarafından tüm beslenme ve barınma ihtiyacı karşılanmalı. Ayrıca çocuk öncelikli olmak üzere psikososyal destek verilmeli. Bizde şu an topluluk olarak AFAD’dan bilgi bekliyoruz ihtiyaç halinde oraya gideceğiz ve elimizden geleni yapacağız” dedi.

    DUYARLILIK GÖSTERİLSİN

    Fırat Üniversitesi öğrencisi olan ve tatil için memleketi Van’a gelen Leyla Ertaş ise “Elazığ’da bulunsaydım eğer Van depreminden sonra yaşayacağım ikinci büyük deprem olacaktı ve bunu kaldıracak psikoloji de değilim. Depremi duyduğum da aklıma gelen tek düşünce insanların deprem gerçeğini unuttuğu. Televizyondan takip ettiğimde haberlerde ciddiyetsiz bir şekilde açıklamada bulunuyorlar. Fırat Üniversitesi öğrencilerinin çoğu şu an BÜT’lerden dolayı Elazığ’da bulunmakta ve yerli halk dışında mağdur olan kişiler. Rektörlükten açıklanmanın geç yapılması ve sınavların ertelenmesi ile ilgili kesin tarih olmaması öğrencileri daha çok mağdur etmekte. Çoğu bilet almış durumda ve öğrenciler ne yapacağını bilmeyecek durumda. Yani şu an genel tablo açısından koca bir ihmal ve koordinasyonsuzlukla karşı karşıyayız. Ben Van depremini yaşamış biri olarak elimden gelebilecek her şeyi onlar için yapacağım ve herkesin de bu duyarlılığı sergilemesini temenni ediyorum” dedi.

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