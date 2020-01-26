Sultangazi Bilim Atölyesi’nin bu haftaki konusu "Toplumsal evrim" oldu

Dicle ÜNVER

İstanbul

İstanbul Sultangazi’de Emek Gençliği ve Sultangazi Bilim Atölyesi’nin düzenlediği etkinlikler ile her hafta liseli öğrenciler bir araya geliyor. Katılımcılar tarafından belirlenen konular hakkında söyleşi-tartışma düzenleniyor. Geçtiğimiz hafta Emek Gençliği İstanbul İl Yönetici Ender Şiar Argın’ın katılımıyla birinci oturumu düzenlenen ‘toplumsal evrim’ başlığının ikinci oturumu bugün düzenlendi. İlk oturumda konuşulan ‘ilkel toplum-köleci toplum’ evresinden sonra insanlık tarihinin ‘feodal’ ve ‘kapitalist’ dönemi tartışıldı.

Konuya ilgisi ve merakı olan lise öğrencilerinin yoğun olarak katıldığı etkinliğin başında birinci oturumdaki tartışmalar kısaca hatırlandıktan sonra, bu haftanın konusu tartışılmaya başlandı ve katılımcıların soru ve tartışmalarıyla ilerledi. Genel olarak daha önceden de tartışılan ilkel kömünal toplumdan geçilen köleci toplumun neden feodal topluma dönüştüğü, bu toplumsal dönüşümün dinamikleri, feodal toplum ile köleci toplum arasındaki farklar, feodalizmin oluşum ve yükseliş dönemleri, tüccar-kent soylu sınıfının güçlenmesiyle feodal sınıfın girdiği bunalım dönemi, kapitalist üretim tarzının oluşum evreleri ve kapitalist toplumu hazırlayan maddi temeller, yeni toplumsal düzenin egemen sınıfı ile dönemin düşünsel arka planının (protestanlık, aydınlanma vd.) etkileri vb. tartışmalara yer verildi.

Marx’ın “Sermaye, başından ayağına kadar, her gözeneğiyle, kan ve pisliğe batmış olarak dünyaya geldi.” sözleri feodalizmden kapitalizme geçişin en derli toplu ifadelerinden biri olarak hatırlatıldı.

İki etkinliğin toplamında genel olarak geçmişten bugüne toplumların hangi şartlar altında ilerlediği, farklı çağlardaki toplumların yaşam koşulları, toplumsal düzenlerin isminin neyi ifade ettiği, liselerde alınan tarih eğitimi ile tarih bilimi arasındaki farklar, tarihi incelerken dikkat edilmesi gereken noktalar vb. çeşitli tartışmalar sürdürüldü.

Önümüzdeki haftalarda yapılması planlanan üçüncü oturumda “toplumsal evrim” konu başlığının son konusu olan “sosyalist ve komünist toplum“ tartışılacak. Bilim Atölyesi’nin etkinliklerine katılan gençlerin birçoğunun beklediği ve merak ettiği “sosyalizm ve komünizm nedir?“, sosyalizm ve komünizm arasındaki farklar nelerdir?”, “kapitalizm, sosyalizm ve komünizme nasıl zemin hazırlar?” gibi sorulara yanıt aranacak.