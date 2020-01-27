Antep’te ekmeğe yüzde 25 zam: Fakirin kuru ekmeğini elinden alıyorlar

Abdullah ÇİLOĞLAN

Antep

Antep'te temel tüketim maddelerinden francala ekmeğe, yüzde 25 oranında zam yapılarak 1 lira olan ekmek fiyatı 1,25 liraya çıkarıldı. Antep’te kısa bir süre önce toplu ulaşıma da zam gelmişti. Düztepe Mahallesi’nde oturan yurttaşlar geçinemediklerini belirterek zamlara tepki gösterdi.

Fakirin en temel besin kaynağının ekmek olduğuna ve bu gidişle "savaş, kıtlık dönemlerindeki gibi ot toplamaya başlayacaklarını" söyleyen Yılmaz Uysal, “Zaten halkımızın durumu meydanda. Fakirin bir kuru ekmeği var. Bunu da elinden almak mı istiyorlar? Amaçları hizmet mi yoksa eziyet etmek mi? Bir vatandaş olarak bu zamları doğru bulmuyorum. Biz tarım ülkesiyiz ama savaş halinde olan Suriye’den buğday ithal ediyoruz. Ne yapalım taş mı kaynatalım tencerede?” diyor.

“EMEKLİYE YÜZDE 5 BUÇUK, EKMEĞE YÜZDE 25 ZAM!”

Mehmet Ali ise yapılan zamlara artık alıştıklarını ve beklenmedik bir şey olmadığını söylüyor. Asgari ücrete yapılan zammın fazlasıyla geri alındığına dikkat çeken Mehmet Ali, yapılan zamların bir an evvel geri alınmasını istiyor. 65 yaşındaki emekli Mustafa Akyıldız ise iktidarın kaşıkla verip, kepçeyle geri aldığını söyleyerek, “Emekli maaşına yüzde beş buçuk zam yapıldı ama ekmeğe yüzde 25 zam yapılıyor. Daha doğrusu daha maaş zammını vermeden geri alıyorlar. Vatandaşın açlıktan ölmesini istiyorlar” şeklinde konuşuyor.

DAHA ASGARİ ÜCRET ARTIŞINI ALAMADAN ZAMLAR GELDİ

Düztepe’de yaşayan işçi Özgür isimli bir yurttaş ise yapılan zamların 2020 yılı asgari ücret artışı belirlendikten sonra yapıldığına dikkat çekerek, “Bu zammı asgari ücret zammı açıklanmadan yapmalılardı. Daha zamlı maaşlarımızı almadan ekmeğe zam yapıyorlar. Birçok fabrikada işçinin maaş zammı belli bile olmadı. Vermeden alıyorlar anlayacağınız. Anlayana bu yeter. Hükümetin kimden yana olduğu açık” diye konuştu.

“EKMEK DE ALAMAYACAĞIZ BU GİDİŞLE”

Mahallede terzilik yapan Selahattin, bu gidişle ekmek de alamayacaklarını belirterek, “Artık dükkanın kirasını vermekte zorlanıyoruz. Elazığ’da deprem oldu. Kızılay çadır bulamıyor. Acaba kime sattılar. Kızılay başkanının görev yeri Ankara olmasına rağmen devlet İstanbul’da boğazda 450 metrekare bahçeli villa tahsil etmiş. Daha ne diyelim ekmek de alamayacağız bu gidişle” dedi.

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