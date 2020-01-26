Elazığ'da depremzedeler geceyi tren vagonlarında geçirdi

Depremi yaşayan Elazığ’da birkaç sığınma noktasından biri ise il merkezindeki tren garı. Burada 14 vagon yurttaşların barınması için hazırlanmış durumda. Yurttaşlar yaşadıklarını Evrensel’e anlattı.

Yemek ihtiyaçlarının olduğunu belirten Nail Dinç, “Evde kiracıyız, çok fazla hasar yok. Üç kişilik bir aileyiz, çadırımız yok, arabamız yok. Gece geldik buraya. Burada sadece barınma ihtiyacımız karşılanıyor ve sıcak” ifadelerini kullandı. Elazığ’a ailesinin yanına tatile gelen Aslı Yurtseven ise evlerinde çok faza hasar olduğunu belirtti. Yurtseven, “Annemler normalde 3 kişi kalıyor burada ise 6 kişiyiz. Buraya daha yeni geldiğimiz için başka bir yardım yapılacak mı bilmiyorum? Ama dediğim gibi elektrik ve sıcak olması burayı biraz daha rahat kılıyor. En azından önümüzdeki bir hafta boyunca yemek, battaniye gibi yardım yapılması da bizler için iyi olur. Çünkü arabamız yok ihtiyaçlarımızı alıp tekrardan buraya dönemiyoruz” dedi.

Tren vagonlarında kalan başka bir yurttaş ise ilk geceyi kayınpederinin evinde geçirdiklerini, daha sonrasında ise buraya -tren istasyonuna- geldiklerini belirtti ve “Elazığ’ın birkaç mahallesinde yıkılan evler var fakat bizim mahallemizde böyle bir şey yaşanmadı. Sadece duvarlarda çatlaklar olduğu için evimize girmeye korkuyoruz ve geceyi burada geçiriyoruz” dedi. (Elazığ/EVRENSEL)