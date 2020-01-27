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    • Kaya ailesinin hayali eve koltuk, çocuklara yatak almak

    Borcu borçla kapatarak geçinen Kaya ailesinin evinde koltuk, perde, halı bile yok! Bu yüzden Avcılar Belediyesi’nde işçilik yapan Hakim Kaya, hastanelik olsa da, “Kırık yoksa çalışmak istiyorum” diyor

    27 Ocak 2020 03:12
    Son Güncellenme Tarihi: 27 Ocak 2020 12:49
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    Vedat YALVAÇ
    Murat UYSAL
    İstanbul

    Evinde koltuk, perde, halı; cepte kuruş yok. Yıllardır borçla geçiniyor. Bu yüzden konteynerin ayağını ezerek hastanelik ettiği işçi, kendisine istirahat yazmak isteyen doktora, “Eğer kırık, çatlak yoksa çalışmak istiyorum” diyor, “Yani bizim bir gün dahi çalışmama gibi bir lüksümüz yok. 5 gün evde kalmamız demek 5 gün yemek, yol parasını alamamak demek.”

    Yıllardır kredilerle, kredi kartlarıyla geçinen işçiler için art arda gelen zamlar ücretleri eritti. Geçinememek derinleşti. Olmayan sosyal hayattan kısılacak bir şey kalmayınca, sıra boğazdan kısmaya kadar geldi. Ancak artık can bile hiçe sayılıyor. 2 gün rapor almayı dahi reddeden Avcılar Belediyesi temizlik işçisi Hakim Kaya aynı zamanda hurdacılık ve taksicilik yapıyor.

    32 yaşında 3 çocuk babası Kaya, aldığı ücretin yetmediğini şu sözlerle dile getiriyor: “Ay başını getiremiyorum aldığım parayla. Yetmiyor yani. Şimdi markete gidiyorsun. Bir poşet malzeme alıyorsun 150-200 lira tutuyor. Pazardan eskiden 50 lirayla 3-4 poşet malzeme alırken şimdi 100 lirayla arabaya 3 poşet atamıyorsun. Bir yoğurt, yumurta ve yağ alman zaten 200 lira para tutuyor. Gelen bir misafir bizi geriye atıyor. Banka borçları da var, çocukların masrafları, okul masrafları, bizim işe gidiş geliş iş masraflarımız. Çalıştığımız yerde yemek ücretlerini veriyorlar ama onu maaşa dahil gibi düşünüyoruz.”

    Sözleşmenin asgari ücret zammın açıklanmasından 1 ay önce imzalandığını ve ücretlerin Kılıçdaroğlu’nun seçim vaadi olan 2200 liraya çekildiğini ifade eden Kaya, asgari ücretin 2 bin 324 liraya çıkmasıyla birlikte ücretlerinin asgari ücretin altında kaldığını söylüyor. Şimdi Kılıçdaroğlu’nun CHP’li belediyelerde asgari ücretin 2500 lira olacağı vaadinin hayata geçmesini bekliyor. Yemek, yol ve mesai ile birlikte 3 bin lira geliri olan Kaya, “O da yetmiyor” diyor. Çünkü Kaya’nın geliri direkt borçlara gidiyor. Kardeşleriyle ortak yaptıkları evde kalan Kaya, kirada olan kardeşine kira yardımında bulunuyor. Ayda yaklaşık 2500 lira kredi borcu ödeyen Kaya, “Kalan parayı da faturalara veriyorum. Bir sonraki aya maaşın yarısı gitmiş şekilde başlıyoruz. Bir dahaki aya kadar dönebilmek için evin masrafını kredi kartından harcıyorum. Bir sonraki ayın maaşı otomatikman içeride olmuş oluyor. Yani hep geriden gidiyoruz” diyor.

    28 BİN LİRA BORCU VAR

    Kaya, 2015 yılında Belediye-İş Sendikasında örgütlendiği için işten atılan ve direnişle gelen işçilerden biri. 6 ay süren direniş çok şey öğretmiş kendisine, bu yüzden direndiği için pişman değil. Ancak bunun bir bedeli de olmuş. Borçların büyük bir kısmı bu dönemden kalmış. Kaya süreci şu sözlerle anlatıyor: “Biz yaklaşık 7 ay kadar direnişimiz oldu. O süreç içerisinde çalışmadık. O zamanlar eşim yeni doğum yapmıştı, yoğun bakımdaydı. Hastanedeydiler, banka kredileriyle kendi geçimimi sağlayabildim. Sendikanın desteği oluyordu ama ailemin geçimini sağlayabileceğim bir destek değildi. Kredi çektim. Onun taksitini ödemek için bir daha kredi çektim. Birikti. Tabi bunların hepsini direnişe bağlayamam. İşten atılmadan önce 25 bin lira borcum vardı. Çocukların rahatsızlığıyla birlikte en son gözümü açtığımda 86 bin lira borcun içine girmiştim. Şu anda 28 bin lira borcum var, bitecek inşallah. Kredi kartımı düzenli ödersem 3 yıl sonra bitiyor.”

    1 GÜN ÇALIŞMAMAK DAHİ "LÜKS"

    28 bin lira borcu kalan Kaya, her kuruşun hesabını yapmak zorunda kalıyor. Geçtiğimiz günlerde iş kazası geçiren Kaya, yol ve yemek ücretleri kesilmesin diye rapor dahi almamış: “Rapor alma gibi bir şansımız yok. 5 gün evde kalmamız demek 5 gün yemek, yol parasını alamamak demek. 1 lira daha fazla kazanmak için uğraşırken bir de rapor almak bizim için zor. Derdimiz evde yatalım değil, bir an önce şu borçlar bitsin geçimimizi sağlayabilelim. Eşim de o gün yanımdaydı, ayağıma konteynır düştü. Hastaneye gittim. Çok şükür ki kırılma çatlama yoktu. Ezilme vardı parmağımda, morarma ve şişme oldu. Doktor istirahat etmem gerektiğini, ilaç yazdığını söyleyince, ‘Hocam istirahat istemiyorum. Eğer kırık, çatlak yoksa çalışmak istiyorum’ dedim. Doktor da çok şaşırdı. Eşimde, ‘Görmüyor musun bu parmakla nasıl çalışacaksın, 2 gün de olsa istirahat al’ dedi. ‘Yok istemiyorum’ dedim. O şekilde çalıştım. Yani bizim bir gün dahi çalışmama gibi bir lüksümüz yok. 5 gün istirahat ettin mi 1 ay fazla çalışmak zorunda kalacağım.”

    "EK İŞ YAPIYORUM"

    Kaya, borçlarını bir an önce bitirmek için fırsat buldukça zaman zaman günlük ek iş de yapmaya çalışıyor. Bazen arkadaşının taksisinde şoförlük yapan Kaya, bir dönem de hurda toplama işine girişmiş. Ancak bünyesi kaldırmayınca bırakmış: “Hurda toplamaya çıkıyordum, motorun arkasına çek çek bağlayıp. Onu da bünyem kaldırmadı. Yani gece 2’de işi bırakıyordum, ertesi gün ertesi gün öğlen 12’ye kadar hurda topluyordum. Gelip eve duş almam, yemek yemem saat 1’i buluyordu. Tekrar 2 saat uyu, tekrar işe git. Bünyem kaldırmadı. Gözümden enfeksiyon kaptım. Baktım ki kazandığım para ilaçlara gitmeye başlayınca o işi de bıraktım. Deniyorum, en azından deniyorum. En azından bunu yapmadım demiyorum.”

    Evrensel

    "ÇOCUKLARIMIN İHTİYACINI ALIYORUM AMA GEÇ ALIYORUM"

    Çocuklarının ihtiyaçlarını aldığını ancak geç aldığını söyleyen Kaya, “Benden bugün bir şey istediklerinde maaşa kadar oyalıyorum. Ya gidip arkadaşımdan borç alıyorum ya da kredi kartından. Kendi paramdan alamıyorum. Ben isterim ki oğlum benden bir şey istediğinde kazanmış olduğum kendi paramla alabileyim. Ama öyle değil işte. Her şeyden kısarım ama çocuklarımdan kısmamaya çalışıyorum. Ne isterlerse istesinler söyle bana diyorum. Birçok şeyi de hanımla tartışırız. Eve gelirim, şunu istediler der. ‘Neden söylemedin’ derim. ‘Sen de para olmadığını biliyorum’ diyor. Sen söyle onu bulur getiririm şekilde. Birçok kez bu konuda tartışmışızdır.  Okuyan çocuğumdan hiçbir şey eksik etmemeye çalışıyorum. En iyisini borçla da olsa alıyorum. Çünkü o benim sorumluluğum. Eksik yetişsinler istemiyorum. Biz köy ortamında büyüdük. Babamdan kalem parası istediğimde vermediğini, ne zorluklarla okuduğumu biliyorum. Biz öyle zengin ailelerin çocukları olarak dünyaya gelmedik” diyorum.

    ÇOCUĞA ÇOCUK ODASI TAKIMI EVE HALI, PERDE, KOLTUK…

    Koltuk takımı olmayan bir ‘salonda’ oturan Kaya ailesi, evin birçok şeyini henüz tamamlayabilmiş değil. Eşiyle birlikte büyük zorlukları göğüsleyen Kaya’nın eşi Saniye, şunları anlatıyor: “Tüm sorumluluk aslında Hakim’in üzerinde. O daha çok yıpranıyor. Onun yıprandığını gördüğüm zaman psikolojik olarak biz de yıpranıyoruz. Birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Çocukları başka şeylerle oyalamaya çalışıyoruz. Bir şey eksik olduğu zaman evde, dur biraz daha idare edeyim, biraz daha geçsin sonra isterim ya da sonra alırız diye geçiştiriyorum. Yani idare ede ede geçiyor yoksa olmayacak, olmuyor da.”

    İlk hayalinin çocukları için çocuk odası takımı almak olduğunu belirten Saniye, “Para olsa alacağımız çok şey var. Bir kere çocuklarımın odası olsun isterdim. Bu benim ilk kurduğum hayal. O da takımı olarak. Çocuklarımız için bunu istiyoruz. Elimizden gelirse de ilk yapacağımız şey bu zaten. İkincisi eve bir koltuk takımıydı, halıydı, perdeydi böyle şeyler. Başka Allah’ım kimseyi sağlığından etmesin. Sağlımızı yerinde en azından.”

    SÖYLENMEYEN ÇOK ŞEY VAR!

    Saniye’nin durduğu yerden Kaya konuşmayı sürdürüyor: “Çok şey var söylemediği. Birçok şey eksik baktığınızda. Mesela ben perde takımı almayı çok istiyorum. Buzdolabı ile çamaşır makinesini aldım. Sözüm vardı. Bir süre çamaşır makinesiz idare ettik. Hep, ‘İkinci elden bir tane alalım’ derdi. ‘Hayır, ben sana en iyisini alacağım’ dedim. Onları başardım, öyle ya da böyle. O ikisi çıktı aradan. Halı almak istiyorum. Eşim aslında yapmak istiyor ama durumdan dolayı söyleyemiyor. Birçok şeyi söyleyemiyor. Ben yapmak istiyorum o yüzden. Para biriktirmeye başladığım da yapacağım ilk şey halı alacağım, çocuklara çocuk odası takımı alacağım, perde alacağım. ‘Boş ver perdeyi’ diyor. Oysa istiyor ama. Bakalım umudumuz o. Borcumuz biterse istediğimiz şeyleri gerçekleştireceğiz.”

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