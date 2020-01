Irak’ta sokaklar boşalmıyor, binlerce öğrenci Tahrir’e yürüdü

Irak’ta kolluk kuvvetlerinin başkent Bağdat’ta ve farklı kentlerdeki protesto noktalarına saldırılarına rağmen sokaklar boşalmıyor. Nasırıye’de Iraklılar polise direnirken, Bağdat’ta da dün öğrenciler Tahrir Meydanı’na yürüyerek protestoların devam edeceği mesajı verdi. Öğrenciler Basra, Kerbela gibi birçok kente de sokaklara çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Irak güvenlik güçleri önceki günden bu yana Zikar vilayetinin kent merkezi Nasıriye’deki El-Habubi Meydanı’nda toplanan göstericileri dağıtmaya ve meydandan uzaklaştırmaya çalışıyor. Göstericiler ise güvenlik güçlerinin sert müdahalesine rağmen alandan çıkmamak için direnç gösteriyor. Hastane kaynakları, güvenlik güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle fenalaşan 30 göstericinin tedavi altına alındığını belirtti.

Ülkedeki gösterilerin merkezi başkent Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nda Iraklılar, güvenlik güçlerinin dünkü müdahalesine rağmen protestolarını sürdürüyor.

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr’ın, 24 Ocak’ta gösterilere verdiği desteği çektiğini duyurmasının ardından güvenlik güçleri Cumartesi meydanlara müdahale etmeye başlamıştı.Tahrir’de kalan Iraklıların da çadırları yakılmış, kamp alanı tahrip edilmişti.

Müdahale sonrası başkentteki Ahrar Köprüsü, Tayaran Meydanı ve Muhammed el-Kasım otobanı yeniden trafiğe açılmıştı. Bu arada Irak’ta Göstericiler Koordinasyon Komitesi, yayımladığı yazılı açıklamada, Sadr’ı desteğini çektiği için ihanetle suçlamıştı.

Öte yandan dün Kerbela, Basra gibi çok sayıda kentin yanı sıra başkent Bağdat’ta da binlerce öğrenci bir araya gelerek Tahrir Meydanı’na yürüyüş yaptı. Öğrenciler, güvenlik güçlerinin saldırdığı bölgeye gelerek protestolara destek mesajı verdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yürüyüşün oldukça kitlesel olması dikkat çekti.

Irak’ta 1 Ekim 2019’dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin iç işlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi, protestolar üzerine 29 Kasım’da istifa etti, buna karşın ülkede yeni hükümet hâlâ kurulamadı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 23 Ocak’ta İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda yaptığı konuşmada, kanun tanımaz kişilerin gerçekleştirdiği şiddet nedeniyle çoğunluğu genç 600’den fazla masum barış yanlısı göstericinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. (DIŞ HABERLER)

Tahrir Square in #Baghdad is packed with students who are on strike to support the protesters who are in the streets since October 25. Today students are showing all of us that protests will continue despite the crackdown & violence.



