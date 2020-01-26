Kadıköy'de eylem yapan kadınlar sordu: Gülistan Doku nerede?

Kadıköy’de bir araya gelen Emek Partisi ve Kaldıraç üyesi kadınlar, Dersim’de 22 gündür kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunması için Khalkedon meydanında eylem düzenledi. “Gülistan nerede?” yazılı pankartı açan kadınlar sık sık, “Erkek adalet değil gerçek adalet” sloganları attı. Kadınlar, "Gülistan Doku davasının halktan gizlenmeden yürütülmesini istiyoruz. Gülistan Doku’nun nerede olduğunu öğrenene kadar, bu durumun sorumluları yargılatana kadar meydanlardayız" dedi.

Kadınlar adına basın açıklamasını Emek Partisi Kadıköy İlçe Örgütünden Seçil Sinanoğlu okudu. Gülistan Doku'nun, 5 Ocak gününden beri kayıp olduğunu hatırlatan Sinanoğlu, "Biz kadınlar bugün buraya Gülistan Doku nerede demek için geldik. Buraya sorularımızla geldik. Gülistan için soracağımız sorularımız var. Biliyoruz ki bizler bu soruları sormazsak bizler mücadele etmezsek her gün kadına şiddeti besleyen iktidar , kadın cinayetlerini sayılardan ibaret gören zihniyet Gülistan’ın hayatını da yok sayacak hesap vermeyecek" dedi.

SORULAR

Sinanoğlu, şu soruların cevaplandırılmasını talep etti:

Gülistan Doku’nun kaybolması ile ilgili yürütülen araştırma ve soruşturmalar hangi aşamadadır?

Bizler bu konuda neden bilgilendirilmiyoruz?

Gülistan Doku’nun neden sürekli intihar ettiğine yönelik araştırma yapılıyor?

Öldürülme ya da intihara yönlendirilmiş olma ihtimalleri değerlendirilmiyor?

Zainal Abakarov’un ifadesi neden alınmadı?

Zainal, en yakın şüpheli konumundayken nasıl yurtdışına çıkabildi?

Arama çalışmaları Zainal’ın babasının çalıştığı asayiş şubede yürütüldüğü için mi Gülistan hala bulunamadı?

Gülistan Doku Nerede sorusu neden sakıncalı görülüyor?

Sorununun cevabını vermekten neden kaçıyorsunuz, kimi koruyorsunuz?

Dersim de “Gülistan Doku nerede?” eylemleri neden neden engelleniyor?

Gülistan’ı da bir gün unuturlar, bir kadın daha unutulur gider mi sanıyorsunuz?

"KADINLARI, ÇOCUKLARI DEĞİL FAİLLERİ KORUDUĞUNUZU BİLİYORUZ"

"Biz kadınlar buradayız" diyen Sinanoğlu, "Çünkü biliyoruz, sizlerin Şule Çet davasını nasıl kapatmaya çalıştığınızı, Ayşe Tuba Aslan’ın resmi şikayetlerini/dilekçelerini nasıl görmediğinizi. Rabia Naz’ın katillerini yargılamamak için ne kadar çabaladığınızı biliyoruz. Kadınları, çocukları değil failleri korumaya çalıştığınızı biliyoruz. Her gün taciz, tecavüz, kadın cinayeti haberleri duyarken. 6284 yasasını nasıl uygulamadığınız biliyoruz. Gülistan Doku davasının halktan gizlenmeden yürütülmesini istiyoruz. Gülistan Doku’nun nerede olduğunu öğrenene kadar, bu durumun sorumluları yargılatana kadar meydanlardayız. Siz kadın cinayetleri son bulana kadar meydanlardayız. Artık bir kişi daha eksilmeyeceğiz" diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

Dersim Kadın Platformu Gülistan Doku’nun ailesini ziyaret etti