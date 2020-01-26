Sayıştay, İBB'nin AKP'de olduğu 2018 yılı raporunu açıkladı: Çok sayıda aykırılık var

Sayıştay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP yönetiminde olduğu 2018 yılına ilişkin denetim raporunda çok sayıda mevzuata aykırılık tespit etti. 6’sı “denetim görüşünün dayanakları” bölümünde olmak üzere toplam 74 bulgu yer aldı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; bu bulgulardan bazıları şöyle:

İBB’nin mülkiyetinde bulunan taşınmazların muhasebe bilgileri güncellenmedi. İdareye bağışlanan taşınmazların muhasebe kaydı yapılmadı. İdareye tahsisli ve idarenin tahsis ettiği taşınmazlar muhasebe kayıtlarına alınmadı.

Kiraya verilen taşınmazlar muhasebede izlenmedi.

Yasaya aykırı olmasına karşın denetim kartları aracılığıyla 113 bin 959 ücretsiz biniş/geçiş yapıldı.

Bloke edilen İstanbul-kart’lar sonrasında da kullanılmaya devam edildi. Ceza verilmedi. Bu şekilde 21 bin 217 kaçak kullanım tespit edildi.

“İŞGALE SÜREKLİLİK”

2 bin 743 taşınmaz ecrimisil (haksız tazminat karşılığı) karşılığı kullandırıldı. Yasaya aykırı olarak ecrimisil, kira niteliğine büründürülerek taşınmazın işgaline süreklilik kazandırıldı. Toplam 222.9 milyon liralık ecrimisil alacağının da yalnızca 58.6 milyon lirası tahsil edildi.

Bazı ilçe belediyeleri, büyükşehir belediye meclisi kararı olmadan otoparkları işletti.

İşletme hakkı AĞAÇ AŞ’ye (İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ) devredilen 1 fidan satış yeri, İstanbul Halk Ekmek AŞ’ye devredilen 128 büfe, KÜLTÜR AŞ’ye (İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. AŞ) devredilen 178 gazete satış büfesi ve İstanbul Kitapçısı şubesi olarak değerlendirilmesi planlanan taşınmaz, İSPARK AŞ’ye devredilen İstinye ve Tarabya koylarındaki deniz araçları park alanlarında bulunan akaryakıt istasyonları, İstanbul Şehir Hatları AŞ’ye devredilen 62 iskele ve bağlama alanı bu şirketler tarafından ihalesiz olarak üçüncü kişilere devredildi.

KAÇAĞA İZİN VERİLDİ

Birçok deniz taksi İstanbul deniz ulaşımında aktif olarak kullanılmasına karşın söz konusu kullanım hakları yasal zemin olmaksızın sürdürüldü.

Ruhsatsız olduğu halde halen faaliyette bulunan işletme sayısı 617. Ruhsatsız faaliyet gösteren bu işletmelerden 220’si 2015 yılından beri, 73’ü 2016 yılından beri, 106’sı 2017 yılından beri faaliyette olmakla beraber idare tarafından ruhsatsız çalışmaya ilişkin yaptırımlar uygulanmadı.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda (Bayrampaşa Otogarı) yer alan 868 işyerinden sadece 300’ü ruhsatlandırıldı. 568 işyerinin ise ruhsatının olmadığı, bunlardan bir kısmının faaliyetten men edilmesine karşın bir kısmının ise faaliyetlerine devam ettikleri anlaşıldı.

Süresi biten taşınmazlar ihale yapılmaksızın kiralanmaya devam edildi.

Otoparklara ilişkin belirlenen ücret tarifesinde ücretsiz kullanım hakkı tanındı. Bu şekilde milletvekilleri, muhtarlar ve İBB ile ilçe meclis üyeleri tarafından ücretsiz otopark kullanımına ilişkin 269 bin 5 işlemin yapıldığı ve toplam 2.4 milyon TL gelirden mahrum kalındığı anlaşıldı. (HABER MERKEZİ)