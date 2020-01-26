Parası yok diye ameliyatlı haliyle sokağa bıraktılar

Mardin’de yaşayan evsiz ve kimsesiz Mehmet Aydın (55) 23 Ocak’ta kent merkezinde düşüp bayılması sonucu çevredeki yurttaşlar tarafından Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık güvencesi olmadığı için hastaneye kabul edilmeyen Aydın, bu kez aynı yurttaşlar tarafından kentte özel bir hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tedavisi sonucu mesanesinde kanser olduğu teşhisi konularak, “acil” ameliyata alınması gerektiği belirtilen Aydın, kendisini hastaneye getiren yurttaşların hastaneyle senet imzalaması üzerine ameliyata alındı. Ancak ameliyatın ardından hastanede müşahede altında tutulması gereken Aydın, parası olmadığı için hastaneden atıldı. Bunun üzerine yeniden Mardin Devlet Hastanesi'ne giden Aydın, ameliyatlı olduğunu ve iyileşene kadar hastanede kalmak istediğini belirtti. Ancak hastane yönetimi sağlık güvencesi olmadığı için Aydın'ı kabul etmedi.

Şu an bir inşaatta kalan Aydın, çevresindekilerin yardımıyla konuyu Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) gibi birçok yere müracaat ettiğini fakat herhangi bir yanıt alamadığına dikkati çekti. Aydın, “Benim ne devlete ne de kanunlara zerre kadar inancım kalmadı. Bana açıkça 'git öl, geber' diyorlar” diye konuştu.

"DEVLET HASTANESİ KABUL ETMEDİ"

Aydın’a yardım etmeye çalışan yurttaşlardan İbrahim Çoğala, “Bir anda birinin bayıldığını gördük. Hemen Devlet Hastanesine götürdük fakat sağlık güvencesi olmadığı için tedavi edilmedi. Durumu çok ağırdı onun için ortada bırakmaya kıyamadık. Özel hastaneye götürdük ve hemen ameliyata alındı. Hastanede onu tedavi etmek için senet imzaladık öyle ameliyata alındı. Ameliyattan sonra hastane yetkilileri ‘ya para verin ya da hastayı çıkartacağız’ diyerek hastayı çıkardı” diyerek yardım çağrısında bulundu. (Mardin/MA)