Deprem sonrası Elazığ ve Malatya’da SGK prim ödemeleri 30 Nisana kadar uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya’daki yurttaşların SGK prim ödeme süresinin 30 Nisan 2020 tarihine uzatıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerin SGK prim ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ERTELENEN BORÇLARA TAKSİT UYGULANACAK

Ertelenen prim borçlarına faizsiz taksitlendirme imkanı getirileceğini de aktaran Selçuk, "Ayrıca yazılı başvuru yapılması halinde azami 12 aya kadar tecil faizi alınmaksızın ertelenen bu borçların taksitlendirilmesi imkanını da sağlıyoruz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha başsağlığı, yakınlarına sabır, aziz milletimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin her daim vatandaşlarımızın yanlarında" açıklamasında bulundu. (HABER MERKEZİ)

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