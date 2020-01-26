TÜSTAV İzmir’de 100. yılında Mustafa Suphi ve TKP paneli düzenledi
TÜSTAV “100.yılında Mustafa Suphi ve TKP'nin kuruluşu” başlıklı etkinlik dizisinin ilkini dün İzmir'de gerçekleştirdi.
Foroğraf: Evrensel
Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) “100.yılında Mustafa Suphi ve TKP'nin kuruluşu” başlıklı bir dizi etkinliğin ilkini dün İzmir'de gerçekleştirdi. İzmir Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi Benal Nevzat Salonunda gerçekleştirilen seminer öncesi TKP kuruluş tarihsel belgelerinin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.
İki bölüm halinde gerçekleştirilen seminerin ilk bölümü Mustafa Suphi'nin komünist olmadan önceki görüşleri ve Doğu Sorunu-Mustafa Suphi, ikinci bölüm ise Türkiye Dönüşün Siyasi programı konuşuldu.
Seminerin ilk bölüm konuşmacısı araştırmacı yazar Hamit Erdem, TKP'nin ilk Genel Sekreteri Mustafa Suphi'nin, 1882 yılında Giresun'da başlayıp, 28 Kanunusahi (Ocak) 1921 günü 14 yoldaşı ile Trabzon açıklarında vahşice katledilip, Karadeniz'e atılmasını detaylarıyla aktardı.
Seminerin ikinci konuşmacısı ise TÜSTAV’ın üç kurucu üyesinden biri olan Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) Merkez Komite üyeliği yapmış araştırmacı yazar Ahmet Kardam oldu. Kardam konuşmasında Türkiye’ye dönüş süreci ve siyasi program üzerine bilgiler verdi. (İzmir/EVRENSEL)
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