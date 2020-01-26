Dersim Kadın Platformu Gülistan Doku’nun ailesini ziyaret etti

Dersim Kadın Platformu, 5 Ocak’tan itibaren kayıp olan üniversite Öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından yazılı açıklamada bulunuldu. Açıklamada arama kurtarma çalışmalarının henüz bir sonuca ulaşmadığı belirtilerek etkili bir soruşturmanın yürütülmesini, Gülistan’ın bulunmasını ve kamuoyunun aydınlatılmasını talep etti.

"YETKİLERİ MERCİLER KAMUOYUYLA BİLGİ PAYLAŞMIYOR"

22 gündür Gülistan Doku’nun kayıp olduğu belirtilen açıklamada, “Yürütülen arama kurtarma çalışmaları henüz bir sonuç doğurmuş değil. Dün itibarıyla aileye Dersim Kadın Platformu olarak bir ziyarette bulunduk. Hem yanlarında olmak hem de gelinen durum itibari ile bilgi almak için gittik. Yetkili mercilerce arama kurtarma çalışmalarına yönelik kamuoyu ile yeterli bilgi paylaşımı sağlanmamakta. Bu da hem aileyi hem bizleri üzen ve kafa karıştıran haberlerin dolaşmasına sebebiyet vermektedir. Aileden ve barodan edindiğimiz kadar bilgiye sahibiz. Aile ile yaptığımız görüşmeyi ve taleplerimizi yasaklardan dolayı sokaklara çıkıp haykıramadığımızdan basın aracılığı ile halkımızla paylaşmak istedik” denildi.

AİLE YENİ GÜLİSTAN OLAYLARININ YAŞANMAMASI KONUSUNDA DUYARLI

Arama ve kurtarma çalışmalarında henüz somut bir ilerlemenin olmadığını vurgulanan açıklamada, “Olay yerinden geçen araç sahipleri dinlenmiş, kafe önü görüntülerin dudak okuması ile çözümlenmesi için başvuruda bulunulmuştur. Ama şimdilik yeni bir gelişme bulunmamaktadır. Aile yeni Gülistan olaylarının yaşanmaması noktasında çok duyarlı durumdadır. İlimizde son dönem yaşananlar onları da fazlasıyla üzmüştür. Bu olayların birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ve bu nedenle bizlerden yani Kadın Platformu’muzdan “Dersim'de neler oluyor diye tartışmamızı ve özellikle üniversitedeki öğrencilerimiz ile daha sıkı bağlar kurmamızı” talep ettiler. Ablası ise Gülistan’a ait olan sudan da çıkan, bir öğretmenlerinin geç kalan öğrencilerden derse girebilmeleri karşılığında 5 TL toplamasını şikayet eden dilekçeyi hatırlatarak bu durumun önemine ve intihar diye düşünecekse dahi bu gibi olumsuz şeylerin öğrencileri intihara sürükleyebileceğine dikkat çekti” denildi.

"ETKİLİ BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMELİ"

Aile ile ortak acıları paylaştıklarını dile getirdikleri açıklamada, “Talebimiz ortak. Etkili bir soruşturma yürütülmesi, Gülistan’ın bulunması, kamuoyunun aydınlatılması ve intihar ettiyse dahi onu intihara neyin sürüklediğinin anlaşılması ve bununla hesaplaşmasıdır. Ve yine özellikle üniversitedeki genç kadın arkadaşlarımız basta olmak üzere ilimizde son dönemlerde ciddi artış gösteren taciz, istismar, tecavüz olayları ile ilgili kaygımız da ortaktır. Buradan basın yoluyla bir kez daha taleplerimizi paylaşmak istiyoruz” denildi.

"EYLEM VE ETKİNLİK YASAKLARINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Taciz, tecavüz, istismar olayları üzerine halkımızın ve biz kadın ve çocuk hakları örgütlerinin en yasal yolla tepkilerini dile getirmelerinin önünü kesen eylem ve etkinlik yasağını doğru bulmadıklarını ifade edilen açıklamada, “Bizler yaşanan ve maalesef bugün sistematik hale gelmiş bu olayların önünün alınabilmesi için bu davaların daha şeffaf ve adil yürütülmesini talep ediyoruz. Özellikle son dönemlerde bu olaylarda fazlaca kamu çalışanlarının (kolluk kuvvetlerinin) isimleri geçmektedir. Bunlar yokmuş gibi davranmak bunların üzerini örtmez maalesef ki sadece bu olayları çoğaltır. Bu durumu da gözetirsek özellikle kamu çalışanlarında şiddet, taciz ve tecavüz gibi suçlarda şikayete bakılmaksızın gerekli soruşturma yürütülmelidir. Ayrıca bizler bu davalara gizlilik yasağı getirilmesini ve böylelikle kamuoyuna kapatılmasını doğru bulmuyoruz.” denildi.

"ŞÜPHELİ ZEİNAL ABAKAROV VE AİLESİ NEREDE?"

Dersim'de neler olduğunu ve bu olanlara karşı ne gibi önlemler alındığını merak ettiklerini belirtilen açıklamada, “Gülistan olayındaki tek şüpheli olan Zeinal Abakarov ve ailesi gerçekten nerededir? Olaydan bir gün önce çocuğun babası Gülistan evlerinden ayrıldıktan sonra neden anneyi ve Zeinal'ı darp etmiştir? Ailenin çelişkili beyanlarını da gözüne alırsak aileye yönelik araştırmalar gerçekten bu olay için yeterli midir? Gülistan'ın dilekçesinde yer alan öğretim görevlisine yönelik herhangi bir soruşturma yürütülmüş müdür yada yürütülmekte midir? Dersim de neler olmaktadır? Tüm bu olaylarda kaç kamu çalışanı sorgulanmaktadır? Ve ne tür önlemler alınmıştır? Pertek’te yaşanan cinsel istismar vakasının soruşturması ne aşamadadır? Mağdur çocuklar korunmakta ve failler için gerekli tedbirler alınmakta mıdır” soruları soruldu.

ELAZIĞ’A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ İLETİLDİ

Ayrıca açıklamada Elazığ'da yaşanan ve bölge illerinde de hissedilen 6.8 şiddetindeki depremden dolayı geçmiş olsun dilekleri iletilerek yetkililer harekete geçmeye ve gerekli tedbirleri almaya çağırıldı. (Dersim/EVRENSEL)