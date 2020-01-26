26 Ocak 2020 15:42

Dersim Kadın Platformu Gülistan Doku’nun ailesini ziyaret etti

Dersim Kadın Platformu, kayıp Gülistan Doku’nun ailesini ziyaret etti: Yetkili mercilerce arama kurtarma çalışmalarına yönelik kamuoyu ile yeterli bilgi paylaşımı sağlanmıyor.

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • BÖLGE KADIN
    • Paylaş

    Dersim Kadın Platformu, 5 Ocak’tan itibaren kayıp olan üniversite Öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından yazılı açıklamada bulunuldu. Açıklamada arama kurtarma çalışmalarının henüz bir sonuca ulaşmadığı belirtilerek etkili bir soruşturmanın yürütülmesini, Gülistan’ın bulunmasını ve kamuoyunun aydınlatılmasını talep etti.

    "YETKİLERİ MERCİLER KAMUOYUYLA BİLGİ PAYLAŞMIYOR"

    22 gündür Gülistan Doku’nun kayıp olduğu belirtilen açıklamada, “Yürütülen arama kurtarma çalışmaları henüz bir sonuç doğurmuş değil. Dün itibarıyla aileye Dersim Kadın Platformu olarak  bir ziyarette bulunduk. Hem yanlarında olmak hem de gelinen durum itibari ile bilgi almak için gittik. Yetkili mercilerce arama kurtarma çalışmalarına yönelik kamuoyu ile yeterli bilgi paylaşımı sağlanmamakta. Bu da hem aileyi hem bizleri üzen ve kafa karıştıran haberlerin dolaşmasına sebebiyet vermektedir. Aileden ve barodan edindiğimiz kadar bilgiye sahibiz. Aile ile yaptığımız görüşmeyi ve taleplerimizi yasaklardan dolayı sokaklara çıkıp haykıramadığımızdan basın aracılığı ile halkımızla paylaşmak istedik” denildi.

    AİLE YENİ GÜLİSTAN OLAYLARININ YAŞANMAMASI KONUSUNDA DUYARLI

    Arama ve kurtarma çalışmalarında henüz somut bir ilerlemenin olmadığını vurgulanan açıklamada, “Olay yerinden geçen araç sahipleri dinlenmiş, kafe önü görüntülerin dudak okuması ile çözümlenmesi için başvuruda bulunulmuştur. Ama şimdilik yeni bir gelişme bulunmamaktadır. Aile yeni Gülistan olaylarının yaşanmaması noktasında çok duyarlı durumdadır. İlimizde son dönem yaşananlar onları da fazlasıyla üzmüştür. Bu olayların birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini ve bu nedenle bizlerden yani Kadın Platformu’muzdan “Dersim'de neler oluyor diye tartışmamızı ve özellikle üniversitedeki öğrencilerimiz ile daha sıkı bağlar kurmamızı” talep ettiler. Ablası ise Gülistan’a ait olan sudan da çıkan, bir öğretmenlerinin geç kalan öğrencilerden derse girebilmeleri karşılığında 5 TL toplamasını şikayet eden dilekçeyi hatırlatarak bu durumun önemine ve intihar diye düşünecekse dahi bu gibi olumsuz şeylerin öğrencileri intihara sürükleyebileceğine dikkat çekti” denildi.

    "ETKİLİ BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMELİ"

    Aile ile ortak acıları paylaştıklarını dile getirdikleri açıklamada, “Talebimiz ortak. Etkili bir soruşturma yürütülmesi, Gülistan’ın bulunması, kamuoyunun aydınlatılması ve intihar ettiyse dahi onu intihara neyin sürüklediğinin anlaşılması ve bununla hesaplaşmasıdır. Ve yine özellikle üniversitedeki genç kadın arkadaşlarımız basta olmak üzere ilimizde son dönemlerde ciddi artış gösteren taciz, istismar, tecavüz olayları ile ilgili kaygımız da ortaktır. Buradan basın yoluyla bir kez daha taleplerimizi paylaşmak istiyoruz” denildi.

    "EYLEM VE ETKİNLİK YASAKLARINI DOĞRU BULMUYORUZ"

    Taciz, tecavüz, istismar olayları üzerine halkımızın ve biz kadın ve çocuk hakları örgütlerinin en yasal yolla tepkilerini dile getirmelerinin önünü kesen eylem ve etkinlik yasağını doğru bulmadıklarını ifade edilen açıklamada, “Bizler yaşanan ve maalesef bugün sistematik hale gelmiş bu olayların önünün alınabilmesi için bu davaların daha şeffaf ve adil yürütülmesini talep ediyoruz. Özellikle son dönemlerde bu olaylarda fazlaca kamu çalışanlarının (kolluk kuvvetlerinin) isimleri geçmektedir. Bunlar yokmuş gibi davranmak bunların üzerini örtmez maalesef ki sadece bu olayları çoğaltır. Bu durumu da gözetirsek özellikle kamu çalışanlarında şiddet, taciz ve tecavüz gibi suçlarda şikayete bakılmaksızın gerekli soruşturma yürütülmelidir. Ayrıca bizler bu davalara gizlilik yasağı getirilmesini ve böylelikle kamuoyuna kapatılmasını doğru bulmuyoruz.” denildi.

    "ŞÜPHELİ ZEİNAL ABAKAROV VE AİLESİ NEREDE?"

    Dersim'de neler olduğunu ve bu olanlara karşı ne gibi önlemler alındığını merak ettiklerini belirtilen açıklamada, “Gülistan olayındaki tek şüpheli olan Zeinal Abakarov ve ailesi gerçekten nerededir? Olaydan bir gün önce çocuğun babası Gülistan evlerinden ayrıldıktan sonra neden anneyi ve Zeinal'ı darp etmiştir? Ailenin çelişkili beyanlarını da gözüne alırsak aileye yönelik araştırmalar gerçekten bu olay için yeterli midir? Gülistan'ın dilekçesinde yer alan öğretim görevlisine yönelik herhangi bir soruşturma yürütülmüş müdür yada yürütülmekte midir? Dersim de neler olmaktadır? Tüm bu olaylarda kaç kamu çalışanı sorgulanmaktadır? Ve ne tür önlemler alınmıştır? Pertek’te yaşanan cinsel istismar vakasının soruşturması ne aşamadadır? Mağdur çocuklar korunmakta ve failler için gerekli tedbirler alınmakta mıdır” soruları soruldu. 

    ELAZIĞ’A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ İLETİLDİ

    Ayrıca açıklamada Elazığ'da yaşanan ve  bölge illerinde de hissedilen 6.8 şiddetindeki depremden dolayı  geçmiş olsun dilekleri iletilerek yetkililer harekete geçmeye ve gerekli tedbirleri almaya çağırıldı. (Dersim/EVRENSEL)

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Sezgin Tanrıkulu, basın kartı iptallerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu
    SONRAKİ HABER

    Shahzadeh Igual, İran edebiyatını anlattı 
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Suriyeli Mahmud

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Lübnan'da neler oluyor?

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    25 Ocak 2020 (Bir gün sonra)
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Türkiye Gazeteciler Sendikası: İcazetli gazeteci olmadık, olmayacağız
    Türkiye Gazeteciler Sendikası: İcazetli gazeteci olmadık, olmayacağız

    TGS Ankara Şubesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yüzlerce gazetecinin sarı basın kartını hiçbir gerekçe sunmadan iptal etmesini ve tekrar kullanıma açmasını sordu.

    Müzeyyen Boylu davasında sanık ve avukatı duruşmaya katılmadı, duruşma ertelendi
    Müzeyyen Boylu davasında sanık ve avukatı duruşmaya katılmadı, duruşma ertelendi

    Boşanma davası açan eşi Avukat Müzeyyen Boylu’yu öldüren Mesut Issı’nın yargılandığı davaya sanık Issı ve avukatı katılmadı. Duruşma 23 Mart’a ertelendi.

    GÜNCELLENDİ
    Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem: 41 kişi hayatını kaybetti
    Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem: 41 kişi hayatını kaybetti

    Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 41 kişi yaşamını yitirirken 1607 kişi de yaralandı. 45 kişi enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

    Çankaya Belediyesi işçilerinden toplu sözleşmedeki haklarının gasbedilmesine tepki
    Çankaya Belediyesi işçilerinden toplu sözleşmedeki haklarının gasbedilmesine tepki

    Ankara Çankaya Belediyesinde çalışan işçiler, belediye yönetiminin toplu sözleşmede yer alan haklarını ödememesini düzenlediği eylemle protesto etti.

    İmar değişikliği yasası Mecliste görüşülecek
    İmar değişikliği yasası Mecliste görüşülecek

    AKP milletvekillerinin imzasıyla sunulan imar kanununda değişiklik öngören teklif, yarın Mecliste görüşülecek. 37 maddelik teklife CHP, HDP ve İYİ Parti muhalefet şerhi koydu.

    GÜNCELLENDİ
    TMMOB: Yapılarda yeterli mühendislik hizmeti ve dilatasyon mesafesi yok
    TMMOB: Yapılarda yeterli mühendislik hizmeti ve dilatasyon mesafesi yok

    Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan TMMOB Diyarbakır İKK, düzenlediği basın toplantısıyla gözlemlerini aktardı, eksikliklere dikkat çekti.

    Çorum’da bine yakın çiftçi isyan etti: İhracat kısıtı kaldırılsın
    Çorum’da bine yakın çiftçi isyan etti: İhracat kısıtı kaldırılsın

    Çorum Alaca’da soğan üreticileri, Ticaret Bakanlığının kararıyla patates ve soğana getirilen ihracat kısıtlamasını protesto etti.

    Almanya’da, SPD Eski Genel Başkanı Sigmar Gabriel bankacı oldu
    Almanya’da, SPD Eski Genel Başkanı Sigmar Gabriel bankacı oldu

    Almanya’da siyasetten şirketlere transfer olan siyasetçilerin sayısı artıyor. SPD Eski Genel Başkanı Gabriel’in, Deutsche Bank denetleme kurulu üyesi olacağının ortaya çıkması tartışma yarattı.

    Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la anlaştı
    Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la anlaştı
    62. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
    62. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Tarla kuşuydu Juliet: Aşk için ölmeli mi?
    Tarla kuşuydu Juliet: Aşk için ölmeli mi?
    Ressam Canip Taşkıran: Su, boya ve fırçaya karşı savaş açtım
    Ressam Canip Taşkıran: Su, boya ve fırçaya karşı savaş açtım
    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu
    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Denizli’de karayolları işçileri 3 aydır ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı
    Denizli’de karayolları işçileri 3 aydır ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı

    Denizli’de Karayolları 27. Şube Şefliğinde çalışan yaklaşık 50 işçi, 3 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Çeşme ve Urla'da 511 adet parsel için acele kamulaştırma kararı verildi
    Çeşme ve Urla'da 511 adet parsel için acele kamulaştırma kararı verildi

    İzmir Çeşme ve Urla'da 511 parsel arazi için acele kamulaştırma kararı verildi. Genel-İş, kamulaştırılan alanların özel şirketlere uzun süreli kiraya verileceğini söyledi.

    Germencik JES tehdidi altında: Tarım arazilerine kurulan santraller ölüm saçıyor
    Germencik JES tehdidi altında: Tarım arazilerine kurulan santraller ölüm saçıyor

    Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Metin Aydın tarım arazilerine kurulu jeotermal enerji santrallerinin yarattığı sorunlara dikkat çekti.

    Gençler için Kemeraltı’nda sokak partisi
    Gençler için Kemeraltı’nda sokak partisi

    Gençlerin Kemeraltı’na ilgisini artırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi 31 Ocak’ta bir grafiti etkinliği ve sokak partisi düzenliyor.

    14 Mart yaklaşırken
    14 Mart yaklaşırken

    Çocuk Ortopedisti olarak görev yapan Op. Dr. Fatih Sürenkök, bugünden itibaren her pazartesi, "Sağlığın Güncesi" isimli köşesiyle Evrensel Ege Sayfaları'nda olacak.

    TÜSTAV İzmir’de 100. yılında Mustafa Suphi ve TKP paneli düzenledi
    TÜSTAV İzmir’de 100. yılında Mustafa Suphi ve TKP paneli düzenledi

    TÜSTAV “100.yılında Mustafa Suphi ve TKP'nin kuruluşu” başlıklı etkinlik dizisinin ilkini dün İzmir'de gerçekleştirdi.