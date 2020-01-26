Kemal Kılıçdaroğlu: Depreme karşı önlem almak hepimizin ortak görevi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Depreme karşı önlem almak da hepimizin ortak görevi. Böylesine acı bir günü yaşadığımız bir ortamda böyle katı siyasi polemiklerden uzak durmamız lazım" dedi.

Suriçi Grubunun düzenlediği 'İstanbul Toplantıları', bugün Topkapı Akgün Otel'de gerçekleşti. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmacı olarak katıldı. Program Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Toplantıya Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP İstanbul Milletvekilleri Mehmet Akif Hamzaçebi ve İlhan Kesici de katıldı. Suriçi Grubu Başkanı Nedim Abi'nin açılış konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu konuşma yaptı.

Depreme karşı önlem almanın herkesin görevi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Farklı düşünceleri bir zenginlik olarak gördüğümüz andan itibaren aynı masada oturup sohbet edebilir, tartışabilir konuşabiliriz. Deprem bizim yaşamımızın neredeyse ayrılmaz bir parçası oldu. Bu coğrafyanın kaderi biraz da böyle ama depreme karşı önlem almak da hepimizin ortak görevi. Japonya'da da deprem oluyor, bizde de oluyor. Ama orada bizden daha şiddetli deprem olduğunda insanlar hayatını kaybetmiyor, bizde insanlar hayatını kaybediyor. Demek ki almamız gereken önlemler var. Bunların önlemlerini beraber alacağız. Onu veya bunu suçlayarak, ötekileştirerek değil. Elazığ'da hayatını kaybedenlerin sayısı 30'u aştı, Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralıların bir kısmı taburcu edildi, bini aşkın yaralımız var onlara da acil şifalar diliyoruz. Elbette ki sizler de takdir edersiniz, böylesine acı bir günü yaşadığımız bir ortamda böyle katı siyasi polemiklerden uzak durmamız lazım" diye konuştu. (İstanbul/DHA)