26 Ocak 2020 13:28

Yeni köşe yazarlarımız yarından itibaren Evrensel Ege'de

Evrensel Ege Sayfaları, kadrosuna kattığı önemli köşe yazarlarıyla yoluna güçlenerek devam ediyor. İlk köşe yazısı yarın yayınlanacak.

Bir emekçi, Evrensel gazetesinin 'Dayanışma günü' manşetli sayısını okurken

Fotoğraf: Evrensel

Evrensel Ege sayfaları güçlenerek yoluna devam ediyor. 23 Aralık’ta yerel haberlerle yayın hayatına başlayan Evrensel Ege, yerelin nabzını tutan köşe yazarlarıyla kadrosunu zenginleştirdi. köşe yazarları dahil oldu.

İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve SES İzmir Şube Eş Başkanı Op. Dr. Fatih Sürenkök, Taraftar Hakları Derneği Başkanı Burkal Efe Sakızlıoğlu, Gazeteci-Yazar Yunus Bekir Yurdakul, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halis Ulaş, Gıda Mühendisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Uhri ile Türkiye Yazarlar Sendikası Denizli Temsilcisi Hakan Keysan yarından itibaren yazılarıyla okurlarımızla buluşacak.

Hafta içi her gün yayınlanacak köşelerde tarihinden spora, edebiyattan sağlığa ve güncel politik konulara dair konular ele alınacak.

YAZAR KADROMUZDA KİMLER VAR?

Çocuk Ortopedisti olarak görev yapan Op. Dr. Fatih Sürenkök, İzmir kamuoyunda tanınan bir hekim. Sürenkök her Pazartesi "Sağlığın Güncesi" isimli köşesinde okurlarıyla bir araya gelecek.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında eğitimci olarak görev yapan Burkal Efe Sakızlıoğlu, alanında bir ilk olan Taraftar Hakları Derneği ile yurt içi ve dışında çeşitli etkinlikler düzenledi. Sakızlıoğlu iki haftada günde bir, Salı günleri "Tribün" köşesinde spora ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak.

Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde uzun yıllar öğretmen, özel kuruluşlarda yönetici, eğitim uzmanı, basın danışmanı olarak görev yapan Gazeteci-Yazar Yunus Bekir Yurdakul, İzmir’de 1992 yılında bu yana gazetecilik yapıyor. TRT İzmir Radyosu için kültür-sanat programları hazırlayıp sunan Yurdakul, Dil Derneği ve Edebiyatçılar Derneği üyesidir. Yurdakul her Çarşamba "Küçük Şeyler" köşesinde okurlarla buluşacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünde öğretim üyesi iken KHK ile ihraç edilen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halis Ulaş, Mültecilere destek amacı ile kurulmuş bir dernekte yarı zamanlı çalışıyor. Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şube Başkanı olarak görev yapan Ulaş, iki haftada bir, Perşembe günleri "Çentik" köşesinde yazıları ile Evrensel Ege’de.

İzmir Müzeleri, Kentlilik Bilinci, İzmir Tarihi, Anadolu Mutfak Kültürünün Kökenleri, Ölü Gömme Ritüellerine ilişkin çok sayıda kitabı bulunan Doç. Dr. Ahmet Uhri, Hayatın Sesi Televizyonunda yayınlanan Düşünmek Lazım isimli programın sunuculuğunu üslenmişti. Uhri her Cuma "Kimliksiz" köşesi ile okurlarıyla buluşacak.

Türkiye Yazarlar Sendikası Denizli Temsilcisi Hakan Keysan de "Zamanın Ağrısı" köşesinden seslenecek okurlarına. (İzmir/EVRENSEL)

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