26 Ocak 2020 13:37
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dersim Belediyesini ziyaret etti
Elazığ depremi nedeniyle dün Elazığ'a giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün de Dersim Belediyesini ziyaret etti.
Fotoğraf: twitter.com/BldDersim
Depremin yaşandığı Elazığ'da dün yardım çalışmalarına eşlik eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Dersim Belediyesine ziyarette bulundu.
Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Dersim Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu ile görüştü.
Fatih Maçoğlu da 15 Ağustos’ta İstanbul’a gelerek, İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulunmuştu.
January 26, 2020
(HABER MERKEZİ)
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