26 Ocak 2020 13:16 Güncelleme: 27 Ocak 2020 10:48

Çeşme ve Urla'da 511 adet parsel için acele kamulaştırma kararı verildi

İzmir Çeşme ve Urla'da 511 parsel arazi için acele kamulaştırma kararı verildi. Genel-İş, kamulaştırılan alanların özel şirketlere uzun süreli kiraya verileceğini söyledi.

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Fotoğraf: Özer Akdemir/Evrensel

Eda AKTAŞ
İzmir

Resmi Gazete’nin dün yayınlanan nüshasında Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İzmir’in Çeşme ve Urla ilçesinde 511 adet parselin acele kamulaştırılmasına karar verildi.Çeşme İlçesi, Alaçatı Mahallesi’nde Vali Kutlu Aktaş barajı ile deniz arasında kalan toplam 178 adet parselin, Urla ilçesi ise Zeytineli Mahallesi’nde Uzunkuyu mesire alanı ile deniz arasında kalan 333 adet parselin “Acele Kamulaştırılmasına” karar verildi. Kamulaştırılmış kararı alınan bölge içerisinde Genel-İş Sendikasının Urla Zeytineli köyü Böğürtlen mevkiindeki 68 dönüm büyüklüğündeki taşınmazı da yer alıyor.

“ÖZEL KİŞİ VE KURULUŞLARA KİRAYA VERİLECEK”

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Genel-İş Sendikası, kararın henüz resmi olarak kendilerine tebliğ edilmediğini ifade ederek, “Taşınmazımızın bulunduğu bölge yakın zamana kadar SİT alanı içerisinde idi. Şimdi bu SİT alanı kararının kaldırıldığı anlaşılmaktadır” denildi.

500’ün üstünde parselin oluşturduğu uzun bir kıyı alanının kamulaştırılıp özel kişi ve kuruluşlara uzun dönemli kiraya verileceği belirtilen açıklamada, “Köy merası, tarım arazisi niteliğinde bazı taşınmazların golf sahası yapılması söz konusudur. İdarenin bütün eylem ve işlemleri kamu yararına uygun olmak zorundadır. Bazı kişilerin kayırılması yasaların eşit objektif uygulanmaması, kamulaştırma işleminin kamusal yanından çok bazı menfaatlerle ilgili olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. İşçilere ait taşınmazımız ile oradaki köylülere ait diğer taşınmazlara el koyma ve özel bazı kişilere menfaat sağlamaktan başka hiçbir anlamı olmayan sadece adı kamulaştırma olan ve acele kamulaştırmaya gerekçe olacak hiçbir durum söz konusu değilken bu hukuksuz uygulamadan bir an önce vaz geçilmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

KARAR MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI: ESKİ İÇİŞLERİ BAKANININ ARAZİSİ Mİ VAR?

CHP YDK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat ‘acele kamulaştırmayı’ Meclis gündemine taşıdı. Kamulaştırma kararının ardında kamu yararı dışında her şeyin olduğunu belirten Polat, “İşgüzarlık, rant, hukuksuzluk ve talan var sadece kamu yararı yok. Yurttaşların ve emekçilerin taşınmazlarını önce sit alanı olmaktan çıkardılar, şimdi de el koyuyorlar” dedi. Polat ayrıca kamulaştırma yapılan bölgenin hemen yanında kamulaştırmanın dışında tutulan arazinin eski İçişleri Bakanı’na ait olup, olmadığını da sordu.

“DİSK’e ve bölge halkına ait taşınmazların acele kamulaştırma kararı ile birlikte el koyularak özel kişi ve kuruluşlara uzun dönemli kiraya verileceği belirtiliyor, yani rant ve hukuksuzluk var” diyen Polat, “Bir tek kamu yararı yok. Madem kamu yararını düşünüyorsunuz, araziler turizm kapsamında değerlendirilerek yurttaşlar tarafından satışa çıkarılsın. Parsel numaralarında arada atlatılan parseller var bunlar kimin? Kamulaştırılan arazilerinin hemen yanında kararın dışında tutulan arsalardan biri eski İçişleri Bakanı’na mı ait? Bunlar açıklansın. İşçilerin emeği ve alın teri ile çalışarak sendika tarafından işçilere tatil yeri yapılmak için alınmış taşınmazlara el konulmasının nasıl bir kamu yararı olabilir? Kamu yararı değil AKP’li olmanın yararı var. Yandaşlık ve rant yararı var” dedi.

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